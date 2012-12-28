Можно ли православным встречать Новый год?

Уже по традиции, в ночь с 31 декабря на 1 января мы отмечаем Новый год. В эти дни мы приветствуем друг друга словами «С Новым годом, с Новым счастьем!». Однако в последнее время семейный праздник Нового года все больше превращается в праздник подарков и телевизора. Вместе с тем празднование Нового года - с его обязательными застольем, маскарадом, шампанским, салатом оливье и Дедом Морозом - приходится на последние, самые строгие дни Рождественского поста. ВИДЕО

Накануне Нового 2013-го года о его «православности» и «светскости» рассказывает в новом видеоблоге «Православия в Украине» пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

Итак, можно ли верующих поздравлять с Новым годом, и отмечают ли православные этот праздник?

Как встречать Новый год тем, кто постится, и что это за «ночное новогоднее богослужение»?

Почему елка является рождественской, а не новогодней, и о чем свидетельствуют звезда, шарики и конфеты на ней?