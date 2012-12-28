Предстоятель УПЦ поздравил патриарха Грузии Илью II з 35-летием интронизации
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир привітав Святішого і Блаженнішого Католикоса-Патріарха всієї Грузії Ілію II з 35-річчям інтронізації.
Ваше Святейшество и Блаженство,
дорогой о Господе брат и сослужитель!
От всей души поздравляю Вас с тридцатипятилетней годовщиной Вашей интронизации.
Господь избрал Вас из архипастырского сонма святой Грузинской Церкви, дабы укреплять слово Христовой истины среди боголюбивого народа Иверии. И те неустанные первосвятительские труды, которыми Вы, Ваше Блаженство, утверждаете Церковь и печетесь о благополучии вверенной Вам паствы, всем нам служат примером христианской любви и пастырского усердия.
Пусть же милость Всеблагого Бога неизменно споспешествует Вам на Вашем архипастырском пути, содействуя дальнейшему развитию и благоустроению Грузинской Православной Церкви. Желаю Вашему Блаженству крепости сил и долголетнего здоровья.
С братской любовью во Христе,
+ВЛАДИМИР
Митрополит Киевский и всея Украины