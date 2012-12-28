Церковь объяснила кто и когда может принимать Таинство Елеосвящения

«В отсутствии появления или обострения тяжелых заболеваний и травм, участие в Таинстве более одного раза в год свидетельствует о неверном его понимании», — постановил Священный Синод Русской Православной Церкви, утвердив 26 декабря года «Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору».

Чин следует использовать «в тех случаях, когда Таинство Елеосвящения необходимо совершить над больными людьми, находящимися на стационарном лечении», — отмечетеся в журнале Священного Синода № 130.

Священный Синод подчеркнул, что пастырям необходимо разъяснять значение этого Таинства людям, принимающим в нем участие. В настоящее время в Православной Церкви широко распространено совершение общего Елеосвящения над многими молящимися, в том числе здоровыми, тогда как «в соответствии с Требником, чин Елеосвящения совершается над единственным человеком, пребывающим в телесной болезни или немощи».

«Практика совершения общего Елеосвящения — с однократным помазанием вместо семикратного — была широко распространена на Руси до середины XVII века. Правом совершать общее Елеосвящение обладали только архиереи и игумены важнейших монастырей. После XVII века общее Елеосвящение стало особенностью богослужения крупнейших соборов — например, Успенского собора Московского Кремля, — где это священнодействие вплоть до 1917 года совершалось раз в году, в Великий четверг. Во второй половине XX века в Русской Православной Церкви широко распространился новый обычай совершения общего Елеосвящения не только на Страстной седмице, но и на других седмицах Великого поста, причем общее Елеосвящение стало совершаться не с одним, а с семью помазаниями», — поясняет Священный Синод.

Учитывая этот исторический контекст, члены Синода благословили «совершение общего Елеосвящения с прочтением всех положенных по чину Апостолов, Евангелий и молитв без сопровождения их помазаниями, но с совершением каждым из участвующих в чине иереев однократного помазания молящихся в конце последования». При этом принимать общее Елеосвящение можно не более одного раза в год.

«Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору» создано комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства во исполнение постановления Епархиального собрания города Москвы, прошедшего 23 декабря 2011 года в Храме Христа Спасителя.

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