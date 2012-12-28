В Батумском ботаническом саду открылся музей Грузинского патриарха
12:13, 28 декабря 2012Православие
0
Туристический объект
Музей Грузинского Патриарха открылся в Батумском ботаническом саду, сообщает Благовест.
По словам председателя Верховного совета Аджарии Автандила Беридзе, автором идеи и инициатором открытия музея стал публицист Отар Гагуа.
«Члены Верховного совета присутствовали на презентации, и мы выразили поддержку данному начинанию. Было сделано хорошее дело, ибо еще один привлекательный туристический объект появился в нашем городе», — сказал Беридзе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter