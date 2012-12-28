Люди отходят от Церкви из-за своих завышенных требований к ней

Люди отходят от активной церковной жизни из-за того, что слишком идеализируют свое представление о церковном быте и иерархах, считает епископ Канский и Богучанский Филарет.

«Порой человек не готов воспринять всю полноту церковной жизни такой, какая она есть. В Церкви тоже есть человеческий фактор, но не каждый это понимает. Люди часто излишне идеализируют свое представление Сталкиваясь с какими-либо искушениями, они начинают разочаровываться в своих воззрениях. Чаще всего это бывает из-за завышенных требований к Церкви и ее иерархам», — сказал он в интервью корреспонденту портала «Православие и мир».

Он также отметил, что сегодня человек часто сталкивается с проблемой двойных стандартов.

«Церковь предлагает одно, в миру предлагается другое. Порой человек выбирает нечто среднее, что, по его мнению, сильно не навредит его «принадлежности» Церкви и, в тоже время, не будет выделять его из среды других», — рассказал иерарх.

Он подверг сомнению присутствие 80% православных в российском обществе.

«Воцерковленных гораздо меньше. Даже наркоман может заявить о своей принадлежности к Православной Церкви, но это не изменит его образа жизни. Через благодать человеку дается правильное разумение добра и зла, а благодать может ощутить только воцерковленный человек», — заключил он.