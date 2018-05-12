На Хортице сечевой церкви передан иконостас XVIII в.

В Запорожье на острове Хортица в храм Покрова Пресвятой Богородицы историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» передана духовная святыня эпохи казачества – иконостас первой половины XVIII в.

Освящение старинного иконостаса состоялось 27 декабря.

До 1930-х годов иконостас находился в церкви Архистратига Михаила на Подолье. Когда храм разрушили, иконостас долгое время находился в частной коллекции и едва не был продан за границу.

По благословению Предстоятеля Запорожской епархии Украинской Православной Церкви Высокопреосвященного Луки и благодаря усилиям предпринимателя и мецената Евгения Анисимова эта уникальная достопримечательность была передана в сечевую церковь.

На протяжении трех веков своего существования на исторической арене запорожские казаки задекларировали себя как защитники православия.

Поэтому центральным объектом историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на территории острова Хортица является именно сечевая церковь.

Иконостас выполнен в стиле барокко. В его центре – триединый комплекс икон Деисус – Господь Вседержитель с Пречистой Девой и Иоанном Крестителем, которые с молением обращаются к Нему с просьбой о спасении рода человеческого. Вокруг них – Апостолы и Евангелисты.

"Эти намоленные веками образа «Казацкого иконостаса» XVIII века в храме на Хортице станут для современников символом возрождения духовности и веры, которые всегда были ориентиром для наших славных предков – запорожских казаков", – отмечают в историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь».

Московский художник Никас Сафронов, присутствовавший на освящении иконостаса, пообещал владыке Луке подарить икону.

Художник назвал свое присутствие на мероприятии «Божьим промыслом», признавшись, что не смог вылететь из-за сильного тумана.

«Недавно я купил в Лондоне иконы, которые были вывезены из Украины и России. Скоро они прибудут в Москву», – отметил Сафронов. И пообещал подарить одну из икон Запорожью.

Подготовила Мария Горобец, «УНИАН-Религии».

Фото УНИАН и Андрея Глущенко

