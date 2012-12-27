Верующие смогут обвенчаться в праздник святых Петра и Февронии Муромских

Священный Синод Русской православной церкви установил дополнительный праздник в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, который не попадает на пост: благодаря этому все желающие смогут венчаться в праздник этих покровителей супружества, чего раньше сделать не могли. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее празднование памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских совершалось только 8 июля (25 июня по старому стилю), то есть в период Петрова поста. День памяти муромских чудотворцев был также выбран для празднования дня Семьи, любви и верности, который широко отмечается в России. Многие молодые пары выражали желание жениться и венчаться в этот праздник покровителей супружества, однако по устоявшейся традиции Русская православная церковь в пост таинство венчания не совершает.

"Синод установил дополнительный день празднования памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев - в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по старому стилю), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году", - сообщили РИА Новости в среду в синодальном информационном отделе РПЦ по итогам двухдневного заседания Синода.

В итоговых документах Синода поясняется, что в 2011 году Архиерейский собор поручил синодальной богослужебной комиссии "рассмотреть вопрос о дополнительной дате празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, имея в виду желание многих христиан вступить в церковный брак в день почитания этих покровителей супружества".

Духовенству в дни памяти святых Петра и Февронии, по рекомендации Синода, следует посвящать проповедь раскрытию христианского учения о семейных ценностях, а также возносить на богослужении особые молитвы об умножении любви, счастливом супружестве, хранении целомудрия и умножении детей.

