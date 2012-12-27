Православная Церковь чтит память святителя Вассиана

Церковь чтит память святителя Вассиана исповедника, архиепископа Тамбовского.

Архиепископ Вассиан (в миру Пятницкий Владимир Васильевич) родился в 1879 году в семье торговца. В 1902 году закончил юридический факультет Московского Императорского университета и получил должность присяжного поверенного, в которой прослужил 7 лет.

В 1909 году он стал послушником сначала в пустыни Святого Параклита, затем в Троице-Сергиевой Лавре. Здесь будущий архиепископ был пострижен в монашество с именем Вассиан. В 1917 году он закончил Московскую Духовную Академию. После революции, когда начались гонения на Церковь, иеромонах Вассиан был возведен в епископский сан.

В 1921 году он стал епископом Егорьевским, викарием Рязанской епархии. В том же году он был арестован Рязанской ЧК в городе Егорьевске, и доставлен в Бутырскую тюрьму в Москве. Несколько месяцев владыка провел в заключении без предъявления обвинения, в начале 1922 года он был освобожден по ходатайству Политического Красного Креста. Не имея возможности управлять Егорьевским викариатством, епископ Вассиан остался в Москве, служил в храме Благовещения на Бережках.

В 1927 году владыка был назначен епископом Козловским, временно управляющим Тамбовской епархией, а в 1930 году возведен в сан архиепископа Тамбовского и Шацкого. В том же году он был арестован по групповому церковному делу, но через некоторое время освобожден. В 1935 году последовал новый арест и ссылка в Северный край. 27 декабря 1940 года архиепископ Вассиан (Пятницкий) скончался в ссылке.

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