Священный Синод РПЦ одобрил тексты новых акафистов

Тексты новых восьми акафистов были одобрены для употребления за богослужением и в домашней молитве решением Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Так, одобрены следующие акафисты: Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Всецарица», апостолу Фоме, великомученику Меркурию Кесарийскому, святителю Григорию Паламе, святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому, преподобному Герасиму Иорданскому, преподобному Симеону Новому Богослову и преподобному Никодиму Святогорцу.

Все тексты акафистов будут опубликованы в официальных церковных средствах массовой информации и направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.