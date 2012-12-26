Журналы заседания Священного Синода РПЦ от 25-26 декабря 2012 года

25-26 декабря 2012 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Журналы Священного Синода подписали:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Члены Священного Синода:

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Митрополит Среднеазиатский Викентий

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Митрополит Омский и Таврический Владимир

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин

Архиепископ Хустский и Виноградовский Марк

Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон

Епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва

Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии

25 декабря были приняты следующие журналы:

ЖУРНАЛ № 105

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об официальном визите в Иерусалимский Патриархат.

Справка:

С 9 по 14 ноября 2012 года состоялся официальный визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в пределы Иерусалимского Патриархата. В состав делегации, сопровождавшей Его Святейшество, в частности, вошли председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Административного секретариата епископ Солнечногорский Сергий. В мероприятиях визита также участвовали архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Исидор (Минаев) и представитель Патриарха Иерусалимского и всей Палестины при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис).

По прибытии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Святую Землю Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей посетили Храм Воскресения Христова в Иерусалиме. В состоявшихся затем переговорах Предстоятелей двух Церквей были затронуты вопросы развития паломничества в Святую Землю из Русской Православной Церкви и тематика общеправославного взаимодействия.

10 ноября Святейший Патриарх Кирилл посетил Базилику на месте погребения Божией Матери в Гефсимании и базилику Рождества Христова в Вифлееме, совершил всенощное бдение в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме в день 140-летия со дня освящения этого храма. В ночь на 11 ноября Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили Божественную литургию на Гробе Господнем, а 12 ноября Предстоятель Русской Церкви освятил собор Горненского монастыря в Иерусалиме во имя Всех святых, в земле Российской просиявших.

Продолжая паломничество по святым местам, Его Святейшество посетил монастырь святой Марии Магдалины в Гефсимании и Спасо-Вознесенский женский монастырь на горе Елеон, где совершил заупокойную литию у гробницы архимандрита Антонина (Капустина).

Святейший Владыка также посетил монастырь Преображения Господня на горе Фавор, храм Благовещения в Назарете, монастырь Двенадцати апостолов в Тиверии, подворье Русской духовной миссии во имя святой Марии Магдалины в Галилее, русский Странноприимный дом и греческий монастырь святого Иоанна Предтечи на месте Крещения Господа Иисуса Христа на реке Иордан. 14 ноября Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды в реке Иордан.

В ходе посещения Израиля и Палестины состоялись беседы Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Израиля Шимоном Пересом, главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, мэром Иерусалима Ниром Баркатом, мэром Назарета Рамизом Джирасси, верховными раввинами Израиля Шломо Моше Амаром и Йоной Мецгером. В Иордании Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном.

На переговорах с государственным руководством Израиля, Палестины и Иордании и религиозными лидерами Израиля Предстоятель Русской Православной Церкви обсудил вопросы защиты прав христианского населения Ближнего Востока в связи с дестабилизацией политической обстановки в регионе.

В ходе визита Его Святейшество почтил память жертв фашизма, посетив мемориал «Яд ва-Шем» в Иерусалиме. Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей приняли участие в презентации книги Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности» в переводе на иврит и альманаха «Русская Палестина: люди и судьбы», изданного Русской духовной миссией в Иерусалиме. Его Святейшество передал в дар Иерусалимской Церкви комплект колоколов для храма святого Иоанна Предтечи в городе Яффа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Бога за дарованную радость поклонения святыням Палестины, сослужения и братского общения Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила и Предстоятеля Русской Православной Церкви.

2. Выразить признательность Его Блаженству за гостеприимство, проявленное по отношению к делегации Московского Патриархата.

3. Отметить важное значение состоявшихся бесед Предстоятелей Иерусалимской и Русской Церквей.

4. Считать полезными прошедшие в ходе визита встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с религиозными и светскими лидерами Израиля, Палестины и Иордании.

ЖУРНАЛ № 106

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительском визите в Белоруссию.

Справка:

14 октября 2012 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия и помощника председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протодиакона Владимира Назаркина прибыл с Первосвятительским визитом в Республику Беларусь.

В национальном аэропорту Минск-2 Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали управляющий делами Белорусского экзархата архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий, викарий Минской епархии епископ Борисовский Вениамин, глава Администрации Президента Республики Беларусь А.В. Кобяков, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Л.П. Гуляко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь А.А. Суриков, духовенство Белорусского экзархата.

На территории Всехсвятского храма города Минска Его Святейшество в присутствии Патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Слуцкого Филарета, членов Синода Белорусского экзархата, духовенства и официальных лиц возглавил церемонию открытия памятника Патриарху Алексию II.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших, а также минский Дом милосердия, рядом с которым совершил освящение места строительства гимназии.

В тот же день Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко в присутствии иерархов Белорусского экзархата и официальных лиц Республики Беларусь наградил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Дружбы народов «за значительный вклад в союзное строительство, укрепление дружеских отношений и единства народов Белоруссии и России». Святейший Владыка поблагодарил за награду и молитвенно пожелал благословения Божия белорусскому народу.

Вечером Предстоятель Русской Церкви вернулся в Москву.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за посещение Республики Беларусь.

3. Выразить признательность Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету за прием, оказанный Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим Его лицам.

ЖУРНАЛ № 107

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Первосвятительских визитах в российские епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил визиты в следующие епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации:

28 октября 2012 года — Калужскую;

6 декабря 2012 года — Московскую (областную);

с 12 по 13 декабря 2012 года — Ставропольскую;

с 13 по 14 декабря 2012 года — Пятигорскую;

с 21 по 23 декабря 2012 года — Калининградскую.

28 октября 2012 года в рамках торжеств по случаю 200-летия победы в Отечественной войне состоялся Первосвятительский визит в город Малоярославец Калужской области, где в октябре 1812 года Никольский Черноостровский монастырь стал местом одного из решающих сражений с войсками Наполеона.

В Никольском соборном храме Никольского Черноостровского женского монастыря Святейший Патриарх в сослужении митрополита Калужского и Боровского Климента, митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, епископа Людиновского Никиты, клириков города Москвы, Калужской епархии и Симбирской митрополии совершил Божественную литургию, за которой архимандрит Филарет (Коньков) был хиротонисан во епископа Барышского и Инзенского (Симбирская митрополия).

На богослужении присутствовали губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, официальные лица Калужской и Ульяновской областей.

По окончании Божественной литургии Его Святейшество осмотрел гимназию и детский приют, действующие при монастыре, освятил храм-часовню в честь архангела Михаила, возведенную к 200-летию победы на месте ставки М.И. Кутузова, совершил заупокойную литию у Монумента Славы, воздвигнутого в память о павших в Отечественной войне 1812 года и обратился к собравшимся с приветственным словом.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл вернулся в Москву.

6 декабря 2012 года, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, митрополита Вятского и Слободского Марка, архиепископа Можайского Григория, епископа Илиана (Вострякова), епископа Видновского Тихона, епископа Серпуховского Романа, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, епископа Балашихинского Николая, епископа Зарайского Константина, духовенства города Москвы, Подмосковья и Вятской митрополии возглавил в Александро-Невском соборе подмосковного города Егорьевска Божественную литургию, за которой была совершена хиротония архимандрита Паисия (Кузнецова) во епископа Яранского и Лузского (Вятская митрополия).

На богослужении присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьев, официальные лица Московской и Кировской областей.

После Божественной литургии Его Святейшество провел беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьевым, после которой состоялось возложение венков к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. У мемориала Воинской славы Святейший Владыка пообщался с ветеранами. В сопровождении митрополита Ювеналия Его Святейшество посетил в Егорьевске храм святителя Алексия, митрополита Московского, городское кладбище, где почтил память родственника митрополита Никодима (Ротова) — протоиерея Феодора Хитрова, а затем побывал в Свято-Троицком Мариинском женском монастыре города Егорьевска.

12 декабря 2012 года Предстоятель Русской Церкви в сопровождении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Владислава Чаплина, председателя Синодального информационного отдела В.Р. Легойды прибыл в Ставрополь.

Святейший Владыка принял участие в работе Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора, посетил храм апостола Андрея Первозванного, где обратился с Первосвятительским словом к преподавателям и студентам Ставропольской духовной семинарии, побеседовал о современной епархиальной жизни с архиереями епархий, расположенных в границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. По окончании встречи участники почтили память архиереев, возглавлявших Ставропольскую епархию и погребенных у стен Андреевского храма.

13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, архиепископа Астраханского и Енотаевского Ионы, архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы, архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, епископа Майкопского и Адыгейского Тихона, епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, епископа Элистинского и Калмыцкого Зиновия, епископа Ейского Германа, епископа Шахтинского и Миллеровского Игнатия, епископа Волгодонского и Сальского Корнилия, епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, духовенства города Москвы и Ставропольской митрополии совершил чин освящения Казанского кафедрального собора города Ставрополя и возглавил в нем Божественную литургию, за которой состоялась хиротония архимандрита Гедеона (Губки) во епископа Георгиевского и Прасковейского (Ставропольская митрополия).

За богослужением молились руководитель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, губернатор Ставропольского края В.Г. Зеренков, официальные лица краевой администрации, участники Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений Ставропольского края, казаки Терского войска, учащиеся кадетских корпусов, многочисленные верующие. Богослужение транслировалось по местному телевидению и в сети интернет, а также на мониторах, установленных на площади перед собором. После богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к присутствующим с Первосвятительским словом, а также огласил указ о присвоении Казанскому собору города Ставрополя статуса кафедрального. В тот же день Его Святейшество отбыл в Пятигорскую епархию.

13 декабря в аэропорту Минеральных Вод Его Святейшество встречали епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, глава Кабардино-Балкарии А.Б. Каноков, глава Карачаево-Черкесии Р.Б. Темрезов, духовенство Пятигорской епархии.

Из аэропорта Святейший Владыка направился в город Кисловодск, где состоялась встреча Предстоятеля Русской Церкви с муфтиями регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. По результатам встречи, в которой также участвовали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, руководитель Духовного управления мусульман Дагестана А.М. Абдуллаев, руководитель Духовного управления мусульман Ставропольского края М.З. Рахимов, председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания Х.Х. Гацалов, председатель Духовного центра мусульман Республики Ингушетия И.Б. Хамхоев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа И.А. Бердиев, заместитель председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа М.Х. Албогачиев, полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Ш.А. Пшихачев, была подписана совместная декларация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и глав Духовных управлений мусульман Северного Кавказа.

14 декабря 2012 года в Пятигорске Святейший Патриарх Кирилл в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы, архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина и духовенства Пятигорской епархии совершил чин великого освящения собора Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного при Овчей купели, и возглавил в нем Божественную литургию.

За богослужением молились полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонин, губернатор Ставропольского края В.Г. Зеренков, руководители государственных структур Ставропольского края, благотворители и строители, участвовавшие в создании Спасского собора.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с Первосвятительским словом и огласил указ о присвоении Спасскому собору города Пятигорска статуса кафедрального.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл при участии управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы, епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, председателя Синодального информационного отдела В.Р. Легойды, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопониным провел встречу с главами регионов Северного Кавказа: президентом Республики Дагестан М.М. Магомедовым, президентом Республики Ингушетия Ю.Б. Евкуровым, президентом Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Каноковым, главой Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезовым, главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым, губернатором Ставропольского края В.Г. Зеренков, председателем правительства Республики Северная Осетия-Алания С.К. Такоевым.

Вечером 21 декабря 2012 года Его Святейшество в сопровождении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии епископа Солнечногорского Сергия прибыл в Калининград.

22 декабря 2012 года в конференц-зале кафедрального собора Христа Спасителя города Калининграда прошло епархиальное собрание. В ходе собрания правящий архиерей Калининградской епархии, Святейший Патриарх Кирилл проинформировал собравшихся о деятельности Священного Синода и Высшего Церковного Совета и подчеркнул важность реализации на епархиальном уровне общецерковных решений, принимаемых органами церковного управления. После обсуждения актуальных вопросов епархиальной жизни Его Святейшество выслушал мнение духовенства по конкретным проблемам и дал ряд указаний.

Затем состоялось освящение нового корпуса гимназии при кафедральном соборе.

В тот же день в Калининградском епархиальном управлении Предстоятель Русской Церкви встретился с губернатором Калининградской области Н.Н. Цукановым и обсудил вопросы взаимодействия Калининградской епархии с руководством области.

Затем Святейший Владыка в сопровождении викария Калининградской епархии епископа Балтийского Серафима, губернатора Калининградской области Н.Н. Цуканова и мэра города Калининграда А.Г. Ярошука посетил строящийся храм во имя святых бессребреников Космы и Дамиана в поселке имени А. Космодемьянского (Центральный район Калининграда) и храм Рождества Пресвятой Богородицы на улице Киевская, где посетил недавно переданное исторически принадлежавшее приходу здание, которое многие годы оставалось в запустении, а ныне отремонтировано и используется как приходской центр.

Вечером, в канун Недели 29-ой по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда всенощное бдение, а на следующий день, 23 декабря 2012 года, — Божественную литургию, за которой во епископа Уржумского и Омутнинского (Вятская митрополия) был рукоположен архимандрит Даниил (Кузнецов). Предстоятелю Русской Церкви сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Балтийский Серафим, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, епископ Яранский и Лузский Паисий (Вятская митрополия), духовенства Калининградской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам радость молитвенного общения.

3. Выразить признательность митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, епископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонину, губернатору Калининградской области Н.Н. Цуканову, губернатору Калужской области А.Д. Артамонову, временно исполняющему обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьеву, губернатору Ставропольского края В.Г. Зеренкову за внимание и теплый прием, оказанные Предстоятелю Русской Православной Церкви и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 108

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об участии делегации Русской Православной Церкви в отпевании Святейшего Патриарха Болгарского Максима.

Справка:

6 ноября 2012 года отошел ко Господу Святейший Патриарх Болгарский Максим.

В мероприятиях, связанных с погребением новопреставленного Патриарха, приняла участие официальная делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Среднеазиатским Викентием. В состав делегации также вошли настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии игумен Филипп (Васильцев) и сотрудник Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан (Игумнов).

8 ноября члены делегации сослужили иерархам Священного Синода Болгарской Православной Церкви и представителям Поместных Православных Церквей на заупокойной Божественной литургии в Александро-Невском Патриаршем кафедральном соборе.

По окончании Божественной литургии было совершено отпевание Патриарха Болгарского Максима, которое возглавили Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, Святейший Патриарх Сербский Ириней, Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним и Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. В тот же день гроб с телом Патриарха Максима был перевезен в Троянский ставропигиальный мужской монастырь, где состоялось погребение почившего Первосвятителя.

Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей были зачитаны соболезнования в адрес Священного Синода Болгарской Церкви. Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил митрополит Среднеазиатский Викентий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Вознести молитвы ко Господу об упокоении в небесных селениях новопреставленного Патриарха Болгарского Максима.

ЖУРНАЛ № 109

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об участии делегации Русской Православной Церкви в отпевании Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV.

Справка:

5 декабря 2012 года отошел ко Господу Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Игнатий IV.

В чине погребения Патриарха Игнатия в бейрутском соборе святителя Николая 9 декабря приняли участие Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом II, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом, сонм архиереев Антиохийской Православной Церкви, иерархи из других Поместных Православных Церквей, прибывшие в Бейрут в составе официальных делегаций.

В тот же день гроб с телом блаженнопочившего Патриарха Игнатия был перевезен в Дамаск. 10 декабря его останки были погребены в усыпальнице Антиохийских Патриархов на территории Успенского собора в столице Сирии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Вознести молитвы ко Господу об упокоении в селениях праведных Патриарха Антиохийского Игнатия.

ЖУРНАЛ № 110

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в 2012 году.

Справка:

В 2012 году состоялось шесть заседаний Высшего Церковного совета, в ходе которых обсуждались текущие вопросы церковной жизни, координации деятельности синодальных учреждений, а также исполнение определений Архиерейского Собора, Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений.

На заседании Высшего Церковного Совета 6 февраля 2012 года обсуждались и были приняты планы работ синодальных учреждений на 2012 год, которые затем получили одобрение Священного Синода (журнал № 3 от 15 марта 2012 года).

3 апреля 2012 года Высший Церковный Совет призвал иерархов, пастырей и мирян 22 апреля, в день воспоминания уверения апостола Фомы, совершить молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени во всех кафедральных соборах епархий Русской Православной Церкви. Перед московским Храмом Христа Спасителя торжественное богослужение возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В связи с судебным приговором по делу лиц, осквернивших священное пространство Храма Христа Спасителя, 17 августа 2012 года Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви выступил с заявлением.

Итогом работы Высшего Церковного Совета стало утверждение следующих документов: «Положения о выставочной деятельности Русской Православной Церкви», «Положения о Международных Рождественских образовательных чтениях», «Примерной программы по традиционному духовно-нравственному воспитании, развитию и социализации обучающихся в казачьих детских корпусах», «Устава казачьего общества», «Положения о молодежном совете епархии Русской Православной Церкви», «Церковно-образовательного стандарта по подготовке катехизаторов», «Положения о выдаче представления Отдела религиозного образования и катехизации», «Положения об аттестации катехизаторов».

При участии членов Высшего Церковного Совета были подготовлены «Рекомендации к деятельности помощника благочинного (по социальному, миссионерскому, катехизическому, молодежному направлению)», «Рекомендации к деятельности помощника настоятеля (по социальному, миссионерскому, катехизическому, молодежному направлению)», «Положение о коллегии епархиального отдела (по социальному, миссионерскому, катехизическому, молодежному направлению)».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета в 2012 году.

ЖУРНАЛ № 111

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся в Москве пленуме Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Справка:

С 22 по 23 ноября 2012 года в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошли пленарные заседания Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Накануне, 21 ноября 2012 года, в Патриаршей и Синодальной резиденции в московском Даниловом монастыре собрался президиум Межсоборного присутствия. Он изучил предложенные редакционной комиссией поправки, сформулированные по итогам общецерковной дискуссии в 2012 году по шести проектам документов. На доработку в профильную комиссию был возвращен проект «Положения о монастырях и монашестве», а остальные проекты, касающиеся внесения дополнений и изменений в Устав Русской Православной Церкви, позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности, позиции Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции», позиции Церкви по актуальным проблемам экологии, а также принципов реабилитации наркозависимых в Русской Православной Церкви, — переданы на рассмотрение пленума. Также президиум утвердил список тем, которые комиссиям следует изучить в будущем.

22 ноября члены Межсоборного присутствия подвели итоги работы этого совещательного органа со времени предыдущего пленума. Как сообщил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем докладе, после пленума 2011 года комиссии Присутствия продолжили изучение актуальных вопросов, которым Архиерейский Собор 2011 года уделил пристальное внимание.

«Так, по примеру документа об организации социального служения на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровнях были созданы документы по молодежному, миссионерскому и катехизическому служению», — проинформировал Его Святейшество. Эти документы в 2011 году приняты Священным Синодом (журнал № 116 от 5-6 октября 2011 года и журнал № 152 от 27-28 декабря 2011 года).

Святейший Владыка напомнил, что «в продолжение темы об участии священнослужителей в политической деятельности была сформулирована позиция Священного Синода о порядке выдвижения в исключительных случаях священнослужителями своих кандидатур на выборах и о недопустимости их участия в деятельности политических партий. Кроме того, членами Межсоборного присутствия были созданы синодальные документы, регулирующие взаимодействие епархий, объединенных в митрополии, а также документы, регламентирующие служение викариев и организацию викариатств».

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что «синодальные учреждения, продолжая размышлять о развитии церковной жизни в русле, инициированным Межсоборным присутствием, создали целый корпус документов: от рекомендаций к деятельности церковных сотрудников разной направленности до положений об организации в епархиях касс взаимопомощи».

В заключение Его Святейшество представил членам пленума процедуру обсуждения документов на пленуме, после чего начались пленарные дискуссии.

На шести пленарных заседаниях рассматривались шесть проектов документов. По итогам обсуждений принято решение передать документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых» на рассмотрение Священного Синода. В отношении остальных документов пленум постановил просить Священный Синод передать их на рассмотрение Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение деятельностью Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, которое способствует осмыслению вопросов, стоящих сегодня перед Церковью и обществом, вырабатываются предложения по развитию церковной жизни.

2. Благодарить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за неустанные труды по руководству Межсоборным присутствием и формированию в Русской Православной Церкви дискуссионной культуры.

3. Передать на рассмотрение Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года следующие проекты документов:

«Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси» (в четырех вариантах);

предложения по изменениям в Уставе Русской Православной Церкви в связи с уточнением полномочий Поместного и Архиерейского Собора и «Положение о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви»;

«О позиции Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных»;

«Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции»;

«Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии».

ЖУРНАЛ № 112

СЛУШАЛИ:

Cообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о праздновании памятных дат в 2012 году.

Справка:

В 2012 году Русская Православная Церковь приняла участие в праздновании ряда важных памятных дат: 1150-летия образования Русского государства, 400-летия преодоления Русской смуты и 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Весной 2012 года распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был образован организационный комитет по празднованию юбилейных дат в 2012 году. Председателем оргкомитета был назначен митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В рамках празднования 1150-летия образования Русского государства 19 сентября 2012 года в Великом Новгороде открылась Всероссийская научно-общественная конференция «Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века». В адрес форума были направлены приветствия Президента Российской Федерации В.В. Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 21 по 23 сентября с участием клира Новгородской епархии состоялись юбилейные торжества, посвященные 1150-летию зарождения российской государственности. С 1 по 2 октября в рамках XVI Всемирного Русского Народного Собора в Москве состоялась конференция «История России — история отчизнолюбия. Проблемы патриотизма в современной России». Тема 1150-летия образования Русского государства была отображена в рамках выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного единства», прошедшего в ноябре в Москве: в специальной экспозиции, а также в конференции «1150-летие российской государственности. Уроки истории и отношения народа и власти», организованной Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви и общества с участием представителей духовенства, государственной власти, церковных и светских вузов, общественных организаций.

3 марта 2012 года, в день празднования 400-летия преставления священномученика Патриарха Гермогена, Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию закладки памятника святителю Гермоге