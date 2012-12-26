Создан совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских

Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских под председательством Патриарха Московского и всея Руси создан решением Святейшего Синода, сообщает сайт Московского Патриархата.

Синод утвердил следующий состав совета:

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;

митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви;

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл;

архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн, председатель Комиссии по канонизации святых Украинской Православной Церкви;

епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, председатель комиссии по канонизации святых Белорусского экзархата;

епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых;

епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, председатель Комиссии по канонизации святых Молдавской земли;

епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, председатель Комиссии по канонизации святых Митрополичьего округа в Казахстане;

архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря города Москвы, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре;

протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями;

протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества;

протоиерей Павел Великанов, проректор Московской духовной академии;

протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников Российских в Бутово;

протоиерей Александр Лебедев, глава секретариата по межправославным отношениям при Архиерейском Синоде Русской Зарубежной Церкви;

игумен Дамаскин (Орловский), секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых;

протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;

протоиерей Владислав Цыпин, председатель Историко-правовой комиссии Русской Православной Церкви, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Московской духовной академии;

игумен Митрофан (Шкурин), и.о. заместителя председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

игумен Нектарий (Блинов), наместник Свято-Троице-Георгиевского монастыря города Чирчик (Узбекистан);

священник Александр Мазырин, заместитель руководителя Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

Легойда Владимир Романович, председатель Синодального информационного отдела;

Васильева Ольга Юрьевна, заместитель директора Департамента культуры Аппарата Правительства Российской Федерации (по согласованию);

Гарькавый Игорь Николаевич, директор мемориального научно-просветительского центра «Бутово»;

Костенко Борис Игоревич, генеральный продюсер телеканала «Спас»;

Кравец Сергей Леонидович, руководитель Церковно-научного центра Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия»;

Мирошниченко Сергей Валентинович, глава Комиссии по документальному кино Союза кинематографистов (по согласованию);

Разумовский Феликс Вельевич, российский историк (по согласованию);

Реморенко Игорь Михайлович, статс-секретарь, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии;

Шумаков Сергей Леонидович, первый заместитель генерального директора ВГТРК (по согласованию);

Шкаровский Михаил Витальевич, российский историк, ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (по согласованию).

Ответственным секретарем Совета назначен игумен Дамаскин (Орловский).

Совет создан в целях реализации Определения Архиерейского Собора 2-4 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших».