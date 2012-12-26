Создан совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских
Решение Святейшего Синода
Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских под председательством Патриарха Московского и всея Руси создан решением Святейшего Синода, сообщает сайт Московского Патриархата.
Синод утвердил следующий состав совета:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви;
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл;
архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн, председатель Комиссии по канонизации святых Украинской Православной Церкви;
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, председатель комиссии по канонизации святых Белорусского экзархата;
епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых;
епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, председатель Комиссии по канонизации святых Молдавской земли;
епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, председатель Комиссии по канонизации святых Митрополичьего округа в Казахстане;
архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря города Москвы, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре;
протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями;
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества;
протоиерей Павел Великанов, проректор Московской духовной академии;
протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников Российских в Бутово;
протоиерей Александр Лебедев, глава секретариата по межправославным отношениям при Архиерейском Синоде Русской Зарубежной Церкви;
игумен Дамаскин (Орловский), секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых;
протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;
протоиерей Владислав Цыпин, председатель Историко-правовой комиссии Русской Православной Церкви, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Московской духовной академии;
игумен Митрофан (Шкурин), и.о. заместителя председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации;
игумен Нектарий (Блинов), наместник Свято-Троице-Георгиевского монастыря города Чирчик (Узбекистан);
священник Александр Мазырин, заместитель руководителя Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
Легойда Владимир Романович, председатель Синодального информационного отдела;
Васильева Ольга Юрьевна, заместитель директора Департамента культуры Аппарата Правительства Российской Федерации (по согласованию);
Гарькавый Игорь Николаевич, директор мемориального научно-просветительского центра «Бутово»;
Костенко Борис Игоревич, генеральный продюсер телеканала «Спас»;
Кравец Сергей Леонидович, руководитель Церковно-научного центра Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия»;
Мирошниченко Сергей Валентинович, глава Комиссии по документальному кино Союза кинематографистов (по согласованию);
Разумовский Феликс Вельевич, российский историк (по согласованию);
Реморенко Игорь Михайлович, статс-секретарь, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии;
Шумаков Сергей Леонидович, первый заместитель генерального директора ВГТРК (по согласованию);
Шкаровский Михаил Витальевич, российский историк, ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (по согласованию).
Ответственным секретарем Совета назначен игумен Дамаскин (Орловский).
Совет создан в целях реализации Определения Архиерейского Собора 2-4 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших».