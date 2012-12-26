В РПЦ состоялись заседания Священного Синода

25-26 декабря 2012 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в московском Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли заседания Священного Синода.

Были подведены итоги работы в 2012 году Межсоборного присутствия и Высшего Церковного Совета и одобрены его решения. Синод постановил передать на рассмотрение Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 года следующие проекты документов: «Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси» (в четырех вариантах); предложения по изменениям в Уставе Русской Православной Церкви в связи с уточнением полномочий Поместного и Архиерейского Собора и «Положение о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви»; «О позиции Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных»; «Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции»; «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии».

Заслушав сообщение Его Святейшества о праздновании памятных дат в 2012 году, члены Священного Синода выразили удовлетворение «в связи с широким участием Русской Православной Церкви в празднованиях, посвященных 1150-летию образования Русского государства, 400-летию преодоления Русской смуты и 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года». Ими отмечена важность «привлечения внимания к перечисленным историческим событиям, память о которых не только воспитывает уважение к прошлому, но и помогает обрести правильную дорогу к будущему, в верности Православной Церкви и Отечеству, в приверженности тем идеалам и принципам православной веры, которые сформировали народ исторической Руси».

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион проинформировал об участии делегаций Русской Православной Церкви в отпевании Святейшего Патриарха Болгарского Максима и Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV. В перерыве между заседаниями члены Синода вознесли во время литии в домовом храме во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, резиденции в Даниловой обители молитвы ко Господу об упокоении в небесных селениях новопреставленных Предстоятелей братских Поместных Церквей.

Священный Синод ознакомился с итогами Первосвятительских визитов в Иерусалимский Патриархат, в Белоруссию и российские епархии.

О зарубежных командировках, совершенных в период между октябрьским и декабрьским заседаниями, доложил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Кроме того, члены Синода рассмотрели журналы о проведении в Москве XVI Всемирного Русского Народного Собора, заседании Межрелигиозного совета России, II Форуме православных женщин, совещании «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества», а также участии представителей Московского Патриархата в VI Ассамблее Русского мира и XII форуме «Петербургский диалог».

Были изучены результаты состоявшихся со времени предыдущего заседания Священного Синода: конференции архиереев дальнего зарубежья, посвященной пятилетию подписания Акта о каноническом общении; заседания совместной рабочей группы Русской Православной Церкви и Управления по делам религии Турецкой Республики; собрания координационного комитета смешанной православно-католической богословской комиссии; богословского собеседования Русской Православной Церкви и Евангелической церкви Германии.

Священным Синодом утверждены «Положение о деятельности воскресных школ Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации», «Типовой устав частного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр духовно-нравственного воспитания местной религиозной организации православного прихода храма Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»», «Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации». Документы в 2011 и 2012 году разрабатывались Синодальным отделом религиозного образования и катехизации, обсуждались в интернете и на Международных Рождественских образовательных чтениях 2012 года. При этом члены Священного Синода подчеркнули рамочный характер документов: применять их следует применительно к местным условиям. С учетом местного законодательства перечисленные документы следует использовать и органам церковного управления самоуправляемых Церквей, а также иным епархиям, находящимся за пределами Российской Федерации. Документы будут опубликованы в ближайшие дни на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

В целях реализации Определения Архиерейского Собора 2-4 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» Синодом создан Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских под председательством Патриарха Московского и всея Руси. Утвержден состав этого совета.

26 декабря 2012 года на заседаниях Священного Синода были одобрены для употребления за богослужением и в домашней молитве текст акафиста Пресвятой Богородице в честь иконы ея «Всецарица», а также тексты акафистов святым: апостолу Фоме, великомученику Меркурию Кесарийскому, святителю Григорию Паламе, святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому, преподобному Герасиму Иорданскому, преподобному Симеону Новому Богослову, преподобному Никодиму Святогорцу.

Утвержден документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых». Он рекомендован к использованию в тех приходах и монастырях, а также в иных церковных учреждениях, которые участвуют в реабилитации наркозависимых. Проект был подготовлен Межсоборным присутствием, прошел общецерковное обсуждение в епархиях и интернете и передан в Синод пленумом Присутствия, состоявшимся в Москве с 22 по 23 ноября 2012 года.

Заслушав доклад членов рабочей группы по созданию положения, регулирующего наградную систему Русской Православной Церкви, члены Священного Синода передали результат их трудов на рассмотрение Архиерейского Собора 2–5 февраля 2013 года и выразили благодарность членам рабочей группы.

Синод утвердил список епархий для возможного пребывания на покое тех архиереев, которые, подавая прошение о почислении на покой, оставят место своего дальнейшего пребывания на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода. Среди них – Кемеровская, Курская, Московская областная, Нижегородская, Новосибирская и Санкт-Петербургская епархии. Данное решение было принято во исполнение поручения Архиерейского Собора 2011 года, предписавшего Управлению делами Московской Патриархии составить перечень таких епархий, ставропигиальных и епархиальных монастырей (п.16 «Временного положения о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей»).

Также члены Священного Синода приняли «Рекомендации по вопросам обеспечения имущественных прав епархий Русской Православной Церкви на должностное имущество епархиального архиерея», поручили разослать их в епархии для исполнения и указали на необходимость создания «аналогичного документа, касающегося Московской Патриархии, синодальных учреждений, монастырей, приходов и зарубежных учреждений».

Синод установил дополнительный день празднования памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев — в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст.ст.), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году. Духовенству в дни памяти святых Петра и Февронии следует посвящать проповедь раскрытию христианского учения о семейных ценностях, а за Божественной литургией присоединять к сугубой ектении особые прошения об умножении любви, счастливом супружестве, хранении целомудрия и умножении детей.

Одобрив «Последование Святаго Елеа, совершаемого поскору» к употреблению в тех случаях, когда Таинство Елеосвящения необходимо совершить над больными людьми, находящимися на стационарном лечении, члены Священного Синода напомнили архипастырям и пастырям о необходимости разъяснять значение Таинства Елеосвящения пасомым, принимающим в нем участие, особенно когда в дни Великого Поста оно совершается в монастырях и на приходах при большом стечении молящихся. Важно «обращать внимание последних на то, что в отсутствии появления или обострения тяжелых заболеваний и травм, участие в этом Таинстве более одного раза в год свидетельствует о неверном его понимании», – подчеркнул Синод.

В пределах Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики образована Махачкалинская епархия, выделенная из состава Владикавказской епархии. Епископом Махачкалинским и Грозненским избран игумен Варлаам (Пономарев), настоятель Спасо-Преображенского монастыря города Мурома Владимирской епархии. Епархиальному архиерею Владикавказской епархии дан титул «Владикавказский и Аланский».

В границах Тамбовской области учреждена Тамбовская митрополия, включающая в себя Мичуринскую, Тамбовскую и Уваровскую епархии. Главой митрополии определено быть Преосвященному Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию, на Уваровскую кафедру избран игумен Игнатий (Румянцев), исполняющий обязанности игумена Иоанно-Богословского мужского монастыря Рязанской епархии. Временное управление Мичуринской епархией поручено Преосвященному Феодосию.

Рассмотрев его прошение о почислении на покой в связи с достижением 75-летнего возраста, Священный Синод благословил митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману продолжить управление Волгоградской епархией и временное управление Калачевской епархией.

Освобожден от обязанностей ректора Оренбургской духовной семинарии епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий и назначен на эту должность митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин. При этом члены Синода рекомендовали последнему «в дальнейшем подыскать кандидатуру для замещения должности ректора семинарии».

Решением Священного Синода Заместителем председателя Синодального отдела по делам молодежи был назначен наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря Москвы игумен Исидор (Тупикин).

Помимо этого Священный Синод принял ряд решений в отношении зарубежных учреждений Русской Православной Церкви. В частности, в составе Будапештско-Венгерской епархии появился новый приход в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в венгерском городе Хевиз. В юрисдикцию Русской Православной Церкви принят новообразованный приход во имя Архангела Михаила в малазийском городе Куала-Лумпур.

В завершение заключительного в 2012 году заседания Священного Синода были рассмотрены вопросы назначения архиереев священноархимандритами монастырей и назначения игуменов и игумений в епархиальные монастыри.

Председатель СИНФО В. Р. Легойда

Православие и мир