В РПЦ назвали критиков церкви "действующими по наущению дьявола"

Критики Русской православной церкви, необоснованно упрекающие священнослужителей, действуют по наущению дьявола.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).

«На церковь нападает враг рода человеческого, которого мы называем дьявол. И действует он как правило не сам по себе, а через людей. На церковь, кроме того, иногда нападают люди, которые не хотят видеть реальной картины, а живут какими-то предрассудками», — сказал он в интервью Би-би-си.

По его словам, иногда церковь сталкивается с конструктивной критикой, к которой старается прислушиваться.

«Но иной раз мы встречаемся и с к критикой, которая не несет в себе никакого конструктива. Такая критика является тенденциозной, предвзятой, преднамеренной и является даже не столько критикой, сколько клеветой на церковь», — подчеркнул он.

Иларион, в частности, отвергает обвинения служителей церкви в роскоши.

«Говорят, что вот священнослужители, например, ездят на роскошных автомобилях. Если священник едет на таком автомобиле, то, как правило, это служебная машина и она связана с его служебным положением», — отметил он.

Комментируя один из наиболее скандальных эпизодов этого года, связанный с дорогими наручными часами патриарха Кирилла, митрополит обратил внимание, что часто священники получают подарки, цену которых не знают.

«Знаете, я должен признаться, что у меня тоже были такие часы. Мне их подарили. Я в часах не разбираюсь – понятия не имел, что это за часы. Подарили их на день рождения, и они лежали вместе с кучей других подарков. И потом кто-то из моих помощников меня спросил: «Вы знаете, сколько стоят ваши часы?». Оказалось, 30 тысяч евро. Я тогда эти часы передарил», — рассказал Иларион.