Как семинаристов жениться учили

Православие в Украине

Творческий диалог «Фамильные встречи» состоялся 21 декабря в Почаевской духовной семинарии. Православный семейный журнал «Фамилия» предложил будущим священникам поразмышлять вместе о сложностях в создании семьи.

В Почаевскую Свято-Успенскую Лавру журнал «Фамилия» поехал по приглашению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия и благословению руководителя проекта, епископа Обуховского Ионы.

Владыка Сергий не смог присутствовать на творческом диалоге, но перед самым его началом позвонил главному редактору «Фамилии» Наталье Горошковой и сказал: «Я буду молиться, чтобы вы смогли тронуть души наших воспитанников – это главное, ради чего вы приехали».

Божией милостью, так и произошло. «Фамильные встречи» в Почаевской семинарии вызвали живой отклик у юношей, ее студентов, и девушек, учениц Кременецкого регентского училища. А для редакции журнала «Фамилия» и ее инициативной группы – организация мероприятия в Почаевской Лавре стала значимым событием, наполненным большой духовной радостью.

Меньше всего хотелось здесь что-то организовывать

В Почаев добирались всю ночь, и к Лавре подъехали, когда совсем рассвело. Величайшая святыня предстала в таком поражающем зимнем великолепии, что и дух захватывало, и чувство своей человеческой немощи присмиряло организационный настрой.

Среди молитвенного покоя и тишины мы казались себе несколько нелепыми с кипами журналов, книг, баннерами и прочей рабочей атрибутикой.

После утренней трапезы руководство семинарии организовало для журнала «Фамилия» экскурсию по Лавре. И было как-то странно вдруг оказаться экскурсантом в храмах и у святынь – хотелось припасть, слиться, замолчать в благоговейной тишине.

Безусловно, Троицкий и Успенский соборы Почаевской лавры впечатляют красотой и величием, а строящийся Преображенский еще более утверждает в силе и процветании обители. Впрочем, благополучие Лавры заметно на каждом шагу – чистота, порядок, безукоризненная организация паломнической активности, очень вкусная монастырская еда и многое-многое другое.

Но главное, здесь слово «благодать» может стать понятным даже не очень верующему человеку. Вот просто стоишь, ходишь и всей своей сущностью понимаешь – место это святое. Даже особое религиозное рвение бабушек в храмах не умаляет благоговения и радости в душе.

И, конечно, для организаторов «Фамильных встреч» 35 часов пребывания в обители стали счастьем. Участники группы приложились к иконе Почаевской Божией Матери, к стопе Богородицы, мощам преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, побывали в пещере преподобного Иова, съездили в Почаевский скит и на монастырское кладбище, молились на акафисте Божией Матери, всенощной и Литургии. А поскольку, из-за мороза и снегопадов, паломников в Лавре было немного, то величественная обитель ощущалась как-то сердечно укромно, в пронзительной значимости каждого фрагмента времени и пространства. И, честно говоря, меньше всего хотелось здесь что-то организовывать, впадать в суету внешней активности. Но ответственность была обязывающая: Почаевская духовная семинария приготовилась встречать в своих стенах православный семейный журнал «Фамилия».

Особенно сложно и обязывающе

Встреча состоялась в храме преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, расположенном на третьем этаже семинарии, где обычно проводятся торжественные мероприятия этого учебного заведения. Здание семинарии, построенное в 1903 году, содержится в таком же безукоризненном порядке, как и сама Лавра. Правда, история его носит на себе отпечаток трагизма ушедшего века. В советское время здесь, в 50-ти метрах от Почаевской лавры, был музей атеизма, а в подвале размещался абортарий. Сейчас это кажется невероятным, но, поднимаясь ступенями семинарии, нет-нет, да и вспоминается страшная логика человеческого безумия. И как-то само собой приходит осознание необходимости проведения «Фамильных встреч» – мероприятий по популяризации традиционных семейных ценностей, понимания смысла семьи и ответственности человека за свой выбор, своих близких, свою бессмертную душу.

Но проводить такой творческий диалог в семинарии особенно сложно и обязывающе. Ведь участники встречи – будущие священники и пастыри. И вот, зал заполнен. На юных лицах – настороженность ожидания и тщательно скрываемая, в соответствии с началом торжественного момента, радость молодости. У аналоя – стол президиума. Для редакции журнала «Фамилия», двух женщин-мирянок, как-то неловко было занимать свои места за ним, спиной к алтарю. Осознание, что мы находимся в храме, ощутимо довлело. Но как только грянули, в великолепной акустике церкви, сотни голосов «Царю Небесный», все сделалось гармонично единым – творческий диалог начался.

«Это непросто, но учиться надо»

Академическая манера общения с аудиторией протоиерея Олега Кожушного вызвала адекватную реакцию слушателей. Преподаватель Киевской духовной академии и Киевской духовной семинарии, кандидат филологических наук ибогословия, о. Олег Кожушный, умеет строить диалог с залом и удерживать его внимание. А душевная щедрость батюшки и его мягкий юмор создают личностное доверие и облегчают восприятие довольно сложных и не всегда радостных тезисов.

Например, о том, что кризис семьи касается не только мирян, но и священников. Что неумение строить свою малую Церковь порождает необратимые жизненные драмы и не ведет к спасению. Предлагая экскурс в историю, батюшка на примерах убедительно доказал участникам творческого диалога, что идеологическим стержнем для украинской патриархальной семьи была христианская вера.

«Всё возвращается на круги своя. Многие сегодня бьют в набат, обращая внимание общественности на проблему семьи. И современное «фамильное» движение, которое мы вам представляем, лишь одна из попыток откровенно поговорить друг с другом о настоящем и будущем наших семей и детей.

Я глубоко уверен, что нам всё же придётся воспользоваться моделью семейного института, которую создали для нас благочестивые предки, или, по крайней мере, творчески её переосмыслить. Поэтому пожелаю мужчинам: учитесь быть духовными лидерами своих семей. Эта роль определена вам Богом. Это непросто, но учиться надо. Женщины и девушки, будьте «берегинями» своих семей и помогите своим мужчинам стать духовными лидерами. Как? Это тема для отдельного разговора.

Завершу вечными словами Священного Писания: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жён и не будьте суровы к ним. Дети, слушайтесь родителей во всём, так как это благоугодно Господу».

О смысле жизни и ее иллюзиях

«Я постараюсь выбить у вас землю из-под ног» – заявил в самом начале своего общения с участниками «Фамильных встреч» клирик Свято-Троицкого Ионинского монастыря, иерей Григорий Крыжановский. И повел свой диалог с залом не столько в эпатажной манере, сколько в нестандартных логических построениях. Каждый православный человек вроде бы об этих тезисах знает – все это относится к постулатам веры – но вот так чтобы неустанно видеть красоту и определяющую ценность основополагающих истин, далеко не всегда и не у всех получается.

«Господь говорит с нами в терминах семьи. Он называет Бога Отцом, Себя – Сыном. Многие не поняли этого откровения, которому две тысячи лет. Бог есть Троица – это непостижимое откровение. Смотрите, сколько есть псевдохристиан, утративших полноту богообщения. … Но Бог предупреждает нас всех о том, что нас ждет: забвение, тление души, смерть духовная – всех нас ждет, абсолютно всех, кто не захочет быть в семье. Чтобы Отец ему был Бог. А он был ему сыном. Потому что Он говорит: будьте святы как Отец ваш Небесный. Другими словами – будьте сынами и дочерьми Богу. И для кого Бог не Отец, тому Церковь не мать. Вы все это слышите и повторяете, но в одно ухо влетает, в другое вылетает. Ребята, слова Священного Писания – это то, что надо полюбить. Вы все хотите счастья. Вы будете учить догматику, где сказано, что благо есть соответствие замыслу Творца. Счастье есть, когда вы будете осуществлять о себе замысел Божий».

«Смысл жизни – Богобщение. А Богообщение невозможно без Богопознания. Если вы молитесь Богу, которого не знаете, которого не хотите учить на парах – это иллюзия. Вы не знаете Бога. Вы будете требоисполнителями. Если вы думаете стать отцом в семье, не зная, что такое семья – это тоже будет иллюзией. Вы сможете создать брак, будучи влекомы друг к другу своими гормонами, своими комплексами, своей влюбленностью – псевдолюбовью, иллюзией любви. И что тогда вас ждет? Смерть, этот брак ждет смерть, разрушение. Поэтому очень важно знать, в чем смысл жизни человеческой. Для этого нужна молитва, чтение Нового Завета, участие в таинствах Причастия. Это пути Богопознания. И без этого не создать семьи, без этого не найти любимой. Ту, которую будешь любить ценой своей жизни».

А то, что именно так и бывает, о. Григорий проиллюстрировал примерами людских судеб, в том числе и рассказом о создании своей семьи. В результате – полтора десятка юношей-семинаристов два часа не отпускали батюшку по окончании «Фамильных встреч».

Очевидное единение

Зато официальное окончание мероприятия впечатлило всех присутствующих. Музыкально-литературная композиция воспитанников Почаевской семинарии стала художественным продолжением основных тезисов, высказанных священниками, и звучала вдохновляюще красиво и проникновенно.

Уместными стали и подарки. За журналами «Фамилия» с автографом главного редактора выстроилась очередь. И радость юношей и девушек от обладания экземпляром, трогала искренностью и уважением. Протоирей Олег Кожушный подарил Почаевской семинарии свои авторские книги. А Наталья Горошкова, помимо подборки журналов, передала в библиотеку семинарии несколько экземпляров издания о преподобном Ионе.

Журнал «Фамилия» является одним из культурно-просветительских проектов Свято-Троицкого Ионинского монастыря, известного как один из крупнейших духовных центров Украинской Православной Церкви. Наталия Горошкова отметила очевидное единение Почаевской Лавры и Ионинского монастыря:

«Свято-Успенская Почаевская Лавра пребывает под особым покровительством Матери Божией. Здесь, на Почаевской горе, Пресвятая Дева в огненном столпе явилась монахам-отшельникам, оставив на скале отпечаток Своей стопы. Это чудо служит знаком избранничества обители, свидетельством небесного покрова, распростертого над ней Царицей Небесной. Таким же чудом предворилось устроение Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Несколько раз являлась Божия Матерь преподобному Ионе, основателю и первому настоятелю обители, направляя его и указывая место, где должно быть построено монастырю. Святая Владычица благоизволила сказать о будущей обители, что многие здесь спасутся, Она же будет неотступно посещать это место и Её благодать пребудет в нём во веки».

Марина Богданова



Фоторепортаж Павла Багмута