В Лавре потушили пожар

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в помещении столярной мастерской на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара было короткое замыкание в электросети, сообщили в милиции.

Хозяйственно-производственное здание находится на определенном расстоянии от основных зданий Лавры. Жертв и пострадавших нет.