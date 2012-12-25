В Лавре потушили пожар

20:09, 25 декабря 2012
Православие
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Жертв и пострадавших нет

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в помещении столярной мастерской на территории Киево-Печерской лавры.

В Лавре горела столярная мастерская

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара было короткое замыкание в электросети, сообщили в милиции.

Хозяйственно-производственное здание находится на определенном расстоянии от основных зданий Лавры. Жертв и пострадавших нет.

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