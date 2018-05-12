На Владимирской горке молились за Церковь и державу

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в сослужении собора архиереев УПЦ и духовенства Киевской епархии совершил благодарственный молебен на Владимирской горке, который традиционно проходит в конце каждого года.

Вместе с духовенством молились Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, глава КГГА Александр Попов, члены правительства и другие высокопоставленные лица.



Перед началом молебна Президент Украины Виктор Янукович поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и подарил ему цветы.

На молебне возносились молитвы за Президента, власть и воинство, за Украину и украинский народ.

Во время молебна по случаю завершения 2012 года митрополит Владимир попросил благословения для Президента, правительства и украинского парламента.

Предстоятель УПЦ в своем обращении к присутствующим отметил: «Мы молимся, чтобы Господь сохранил нашу Церковь и наше государство от всякого бедствия и помогал нам продолжать возносить молитвы в течение всего года».

«Cтало доброй традицией в конце каждого года, отходящего в вечность, собираться на этом святом месте, чтобы вознести молитвы Богу, поблагодарить Его за те дары и милости, которые Он щедро посылает. Пусть Бог благословит год грядущий, и дает нам силы, терпение и всякое благо», – сказал Блаженнейший.

После молебна Митрополит Владимир и Виктор Янукович приложились к иконе Крестителя Руси – равноапостольного князя Владимира с частицей его честных мощей.

Подготовила Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"

Фото предоставленыfotolitopys.in.ua

