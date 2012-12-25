На Майдане в Новогоднюю ночь украинцев поздравят Братья Карамазовы и ДДТ

В Киеве, на Майдане Незалежности, в новогоднюю ночь состоится пятичасовой рок-концерт с участием украинских и российских музыкантов.

Как сообщил УНИАН главный режиссер мероприятия Сергей Ковальчук (организатор международного музыкального фестиваля «Таврийские игры» - УНИАН), праздничный концерт начнется 31 декабря в 21.00 и продлится до двух часов ночи 1 января.



В новогоднюю ночь на сцену главной площади страны выйдут группы «Братья Карамазовы», «Воплі Відоплясова», ТНМК, «Друга Ріка», а также легендарная российская группа ДДТ.

"Киевлян и гостей столицы порадуют своим творчеством рок-музыканты, пользующиеся огромной народной любовью и уважением. Они встретят 2013 год вместе и пожелают украинцам счастливого Нового года", - отметили организаторы.

Трансляция концерта запланирована на телеканалах «ТРК Киев» и М1.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь столичное метро будет работать до 3.30, а наземный транспорт - до 4.30. утра.