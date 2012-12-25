Сегодня 35-летие интронизации Патриарха Илии II

25 декабря состоится 35-ая годовщина интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

В 1977 году после смерти Католикос-Патриарха Давида V, на его место Священным Синодом был избран Илия, а 25 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели состоялась интронизация и праздничное богослужение, в ходе которого новоизбранного патриарха возвели на его кафедру.

По случаю годовщины в музыкальном центре им. Джансула Кахиани будет проведен юбилейный концерт. В нем примут участие Тбилисский симфонический оркестр, объединенный коллектив столичного Оперного театра и Тбилисской Консерватории и ансамбль «Рустави».

Россия также примет участие в торжествах. Церемония, приуроченная к празднованию 80-летия со дня рождения Илии II и 35-летия его интронизации Католикосом-Патриархом всея Грузии пройдет в московском Кафедральном Соборном храме Христа Спасителя. Илие Второму будет вручена премия за особые заслуги в деле укрепления братских уз между православными народами и Церквами.

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