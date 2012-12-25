Патриарх Кирилл возглавит двухдневное заседание Священного Синода

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит двухдневное заседание Священного Синода в Москве, сообщает РИА Новости.

Последнее в этом году заседание пройдет в закрытом для прессы режиме, и его повестка по традиции не разглашается.

В последние годы Синод регулярно принимает решения о разукрупнении больших епархий и создании новых митрополий по территориальному принципу. Дробление крупных епархий на несколько небольших направлено на то, «чтобы правящие архиереи были ближе к приходской жизни, духовенству и народу», отметил ранее Патриарх Кирилл.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, Архиерейский Собор и Священный Синод во главе с Патриархом.

Заседания Синода созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. Синод состоит из председателя — патриарха (или местоблюстителя), семи постоянных и пяти временных членов.

Постоянными членами Синода являются пять архиереев по кафедре: митрополиты Киевский и всея Украины — Владимир, Санкт-Петербургский и Ладожский — Владимир, Крутицкий и Коломенский — Ювеналий, Минский и Слуцкий — Филарет, Кишиневский и всея Молдовы — Владимир. Еще два иерарха являются постоянными членами Синода по должности: управляющий делами Московской патриархии — митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата — митрополит Волоколамский Иларион.

По уставу «дела в Священном Синоде решаются общим согласием всех участвующих в заседании членов или большинством голосов», «при равенстве голосов голос председателя является решающим».