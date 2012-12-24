Рождественское Послание Варфоломея I касается экономического кризиса

Вселенским Константинопольским Патриархатом 2013 год объявлен "Годом солидарности". Об этом сообщает христианский портал КИРИОСсо ссылкой на Радио Ватикан.

Рождественское Послание Варфоломея I касается нынешнего экономического кризиса, который он определил как концентрацию богатства в руках немногих людей на обнищание широких слоев общества.

Впрочем, у кризиса, прежде всего, имеется измерение морального аспекта – обращает внимание духовный глава православия. Именно поэтому предлагает год солидарности, дабы привлечь внимание сердец "к большой проблеме бедности во всем мире" и "принять необходимые меры, чтобы облегчить страдания голодающих и нуждающихся". Солидарность и справедливость, на самом деле, по словам патриарха, является необходимым условием для мира во всем мире.

Варфоломей I также в своем Рождественском послании упомянул о 1700-летии Миланского эдикта. "Этим актом императора Константина закончилось преследование христианства, и империя дала свободу вероисповедания. 17 веков спустя, мы по-прежнему имеем дело с религиозными гонениями на христиан в разных местах" – произнес Константинопольский православный патриарх.

