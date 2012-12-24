Кураев поддержал уход от прямой клятвы в тексте воинской присяги

Протодиакон Андрей Кураев заявил в своем блоге, что уход от прямого слова «клянусь» в воинской присяге «нельзя не приветствовать», сообщает Православие и мир.

«Есть слова Христа: «Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению… А Я говорю вам: не клянись вовсе». Эти слова вполне буквально и без исключений понимались в древности», — подчеркнул протодиакон.

Он отметил, что христианским государствам Церковь предложила немало путей для совмещения этого евангельского запрета с практикой всевозможных декларирующих обязательств и клятв.

В заключение он привел пример ставленнической присяги.

Священнослужитель рассказал, что когда человек желает принять священный сан, то он также декларирует определенные обязательства.

«Кроме этого, в Москве сейчас ставленник должен написать прямое письменное обращение к Святейшему Патриарху Московскому Кириллу: «Ваше Святейшество, святейший Владыко! Хочу уверить Ваше Святейшество, что в случае принятия мною сана я до конца своих дней сохраню верность Вам».

Протодиакон Андрей Кураев отмечает, как в этом случае духовно-тактично обошли слово «клянусь».

На днях Общественная палата предложила Минобороны, Госдуме и администрации президента заменить в тексте военной присяги слово «клянусь» на «обещаю» с учетом религиозных взглядов военнослужащих.