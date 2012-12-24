В Москву доставлены две частицы омофора Божьей Матери
12:06, 24 декабря 2012Православие
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Из французского Шартра и из Рима
До конца января у верующих будет уникальная возможность поклониться святыням, доставленным в Москву из собора французского Шартра и из Рима.
Увидеть уникальные святыни — две частицы омофора (платка) Богородицы — можно будет в духовном центре Российского православного университета — храме Иоанна Богослова у Лубянской площади, уточняет ИТАР-ТАСС.
*** Осенью прошлого года в Россию из Ватопедского монастыря со святой горы Афон привозили Пояс Пресвятой Богородицы. Святыня гостила более месяца. За это время ей поклонились более трех миллионов человек.
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