В Москву доставлены две частицы омофора Божьей Матери

До конца января у верующих будет уникальная возможность поклониться святыням, доставленным в Москву из собора французского Шартра и из Рима.

Увидеть уникальные святыни — две частицы омофора (платка) Богородицы — можно будет в духовном центре Российского православного университета — храме Иоанна Богослова у Лубянской площади, уточняет ИТАР-ТАСС.

*** Осенью прошлого года в Россию из Ватопедского монастыря со святой горы Афон привозили Пояс Пресвятой Богородицы. Святыня гостила более месяца. За это время ей поклонились более трех миллионов человек.



