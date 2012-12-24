Греческая церковь отказалась принимать пожертвования в Рождество

Православные храмы Греции в Рождество откажутся от традиции сбора пожертвований, говорится в постановлении священного синода Элладской православной церкви.

В частности на Рождество в храмах откажутся от давней традиции обносить прихожан подносами для сбора наличных пожертвований на церковь и на ее благотворительные программы. "Нынешние неблагоприятные экономические условия ложатся на плечи христолюбивых мирян, в то время как наша страна тяжко трудится для преодоления бюджетного кризиса", — говорится в заявлении синода.

Сотни тысяч жителей Греции оказались на грани бедности из-за сокращения расходов, принятого в обмен на кредиты ЕС и МВФ. Церковь в кризис расширила благотворительную деятельность, которая включает раздачу горячих обедов, сбор вещей и продуктов для нуждающихся и помощь деньгами многодетным и малоимущим.

РИА Новости

