Антиохийский Патриарх призвал христиан не покидать Сирию

Патриарх Антиохийский Иоанн V призвал христиан Сирии не покидать страну, несмотря на обостряющуюся военно-политическую обстановку, сообщает Православие и мир.

«Мы, христиане, живем в этой стране и останемся в ней. То, что происходит с нами, происходит и с другими. Мы в той же ситуации, как и все остальные. Мусульмане и христиане плечом к плечу противостоят трудностям», — сказал Иоанн V на пресс-конференции в Дамаске.

Базирующийся в Лондоне Наблюдательный совет по правам человека в Сирии обнародовал видеоролик, на котором группа вооруженных оппозиционеров угрожает напасть на города Мхарда и Скиблия в провинции Хама, населенные преимущественно христианами, если их жители не прогонят проправительственные группировки и не убедят их не обстреливать дома мятежников.

В начале минувшей недели вооруженные оппозиционеры начали масштабную операцию по освобождению провинции Хама от правительственных войск.