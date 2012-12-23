УПЦ открывает три новых монастыря

Такое решение принял 20 декабря Синод Украинской Православной Церкви под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Синод благословил открытие Предтеченского скита Свято-Иверского Одесского мужского монастыря в селе Лозовое Раздельнянского района Одесской области, Свято-Николаевского женского монастыря в г. Запорожье и открытие на базе прихода в честь святого апостола и евангелиста Луки в с. Городно Любомльского района Волынской области Свято-Александро-Невского ставропигиального женского монастыря.

Временное обустройство монастыря и руководство им Синод поручил настоятельнице Свято-Николаевского Городокского женского монастыря игуменье Михаиле (Заяц). Об этом говорится в Журналах Синода, обнародованных официальным сайтом УПЦ.

РИСУ