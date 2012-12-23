Храмам и монастырям запретили самостоятельно передавать мощи

Храмам и монастырям Русской Православной Церкви запретили передачу частиц мощей в другие поместные Церкви без разрешения Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в письме управделами Московской Патриархии митрополита Варсонофия, с которым ознакомились члены Синода БПЦ на своем заседании 21 декабря, сообщает telegraf.by.

Согласно документу, прошения из других поместных православных Церквей о передаче частиц святых мощей следует направлять Патриарху при условии ходатайства со стороны предстоятеля соответствующей поместной Церкви.

При этом передавать частицы в другие поместные Церкви будет лично Патриарх либо назначенный по его благословению иерарх. Сама передача должна, по возможности, быть приурочена к знаменательным событиям в церковной жизни, юбилейным празднованиям, патриаршим визитам.