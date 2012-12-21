В Москву прибудут частицы Покрова Богоматери

22 декабря в храм святого апостола Иоанна Богослова при Российском православном университете будет доставлен ковчег с частицами Покрова Пресвятой Богородицы из Шартрского собора (Франция) и Платка Пречистой Девы из Рима, сообщает Православие. Ru.

Принесение святынь приурочено к малому освящению храма в честь Покрова Божией Матери — нижнего храма Иоанно-Богословского университетского комплекса в центре российской столицы.

Встреча реликвий состоится перед всенощным бдением в субботу 22 декабря в 16.45. В воскресенье 23 декабря в 9.30 начнется Божественная литургия с чином малого освящения нижней Покровской церкви университетского храма Апостола Иоанна Богослова под Вязом (Новая площадь, 12).

Во время пребывания святынь храм РПУ будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.

Святыни будут доставлены в Москву благодаря содействию Центра изучения артефактов и реликвий при Воронежском государственном университете.

В связи с принесением святынь, связанных с земной жизнью Пресвятой Богородицы, Российский православный университет 8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, проведет научную конференцию с участием представителей храмов Москвы, посвященных чтимым образам Богоматери. Главной темой конференции станут проблемы изучения святынь, относящихся к земной жизни Божией Матери, которые находятся в столичных храмах и монастырях.

Святая Плащаница или Покров Девы Марии — главная реликвия кафедрального собора города Шартр (90 км к юго-западу от Парижа). Согласно преданию, именно в это одеяние была облачена Божия Матерь в момент рождения Христа. Согласно некоторым предположениям, эта та самая Риза Божией Матери, которая некогда хранилась в Константинополе и в 860 году спасла Царьград от нападения князей Аскольда и Дира. По данным шартрских архивов, Санкта Камизия была подарена императрицей Ириной Карлу Великому по случаю его коронации. В 876 году его внук Карл II подарил святыню шартрской церковной общине.