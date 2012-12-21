Синод УПЦ разделил Одесскую епархию на две

В синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре 20 декабря под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось расширенное заседание Синода Украинской Православной Церкви.

В заседании приняли участие члены Священного Синода УПЦ и председатели Синодальных учреждений.

Синод заслушал рапорт митрополита Одесского и Измаильского Агафангела о разделении Одесской епархии на две самостоятельные и постановил:

Учредить в административных границах Балтского, Ананьевского, Кодымского, Савранского, Котовского, Красноокнянского, Фрунзовского, Велико-Михайловского, Раздельнянского, Березовского, Ширяевского, Николаевского, Любашевского, Ивановского районов Одесской области, –Балтскую епархию, выделив ее из состава Одесской епархии.

В составе Одесской епархии оставить г. Одессу, Белгород-Днестровский, Беляевский, Овидиопольский, Арцизский, Татарбунарский, Саратский, Тарутинский, Килийский, Коминтерновский, Измаильский, Болградский, Ренийский районы Одесской области.

Управляющим Балтской епархии назначен архиепископ Белгород-Днестровский Алексий, которого уволено из должностей викария Одесской епархии и наместника Свято-Успенского мужского монастыря г. Одессы.

Синод также принял решение в пределах Феодосийского и Керченского благочиннических округов Симферопольской епархии создать Феодосийский епархию. Управляющим феодосийского епархией назначен митрополит Платон (Удовенко).

Напомним, решением Синода Русской Православной Церкви от 26 июля 2012 года (журнал № 68) митрополит Аргентинский и Южноамериканский Платон освобожден от управления Аргентинско-южноамериканской епархией и переведен в распоряжение Священного Синода Украинской Православной Церкви.

РИСУ