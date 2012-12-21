Синод УПЦ отправил на пенсию двух епископов, назначил 1 хиротонию

20 декабря, в синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось расширенное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает РИСУ со ссылкой на журналы Синода, было рассмотрено состояние дел в Александрийской епархии, где распоряжением Митрополита Киевского и всея Украины Владимира от 20.09.2012 г. была создана комиссия. По результатам проверки, Синод решил уволить епископа Александрийского и Светловодского Антония от управления Александрийской епархией и отправить его на покой. Постоянным местом пребывания епископа Антония (Боровика) определено Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Епископом Александрийским и Светловодским Синод назначил архимандрита Боголипа (Гончаренко), клирика Кировоградской епархии. Наречение и хиротония архимандрита будет свершена в Киеве.

Синод УПЦ (МП) обсудил положение дел в Северодонецкой епархии и принял решение:

освободить архиепископа Северодонецкого и Старобельского Агапита от управления Северодонецкой епархией и отправить его на покой. Постоянным местом пребывания архиепископа определено Свято-Троицкий Ионинский мужской монастырь г. Киева.

Управляющим Северодонецке епархией Синод назначил епископа Васильковского Пантелеимона, освободив его от должностей викария Киевской Митрополии и наместника Кирилловского мужского монастыря г. Киева.

Синод УПЦ (МП) лишил сана трех священников и уволил наместника одного из монастырей.

На основании 28 правила Святых Апостолов и 10 правила Карфагенского Собора Синод принял решение лишить священного сана запрещенного в священнослужении клирика Тульчинской епархии протоиерея Станислава Березу.

На основании 33 Правил Лаодикийского и 1 правила Неокесарийского Соборов лишен священного сана клирик Черкасской епархии протоиерей Василий Плешинец.

На основании 26 Правил Святых Апостолов и 6 правила Трулльского Собора Синод УПЦ (МП) лишил сана запрещенного в священнослужении клирика Сумской епархии протоиерея Сергея Костенникова.

Синод также принял решение освободить архимандрита Бориса (Масленникова) от должности наместника (игумена) мужского монастыря в честь преподобного Саввы Освященного г. Мелитополя Запорожской области и назначить на эту должность иеромонаха Иоанна (Прокопенко).