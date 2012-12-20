В лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ
19:59, 20 декабря 2012Православие
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20 декабря, в синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось расширенное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
В заседании принняли участие члены Священного Синода УПЦ и председатели Синодальных учреждений.
Заседание Священного Синода началось словом Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и докладом управляющего делами УПЦ о церковной жизни в 2012 году и деятельность Синодальных учреждений УПЦ.
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