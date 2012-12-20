5 лет хиротонии: интервью с архиепископом Иоасафом

Православие в Украине

5 лет назад, после архиерейской хиротонии, владыка начал свое служение в новообразованной Новокаховской епархии, и вот уже полтора года возглавляет Кировоградскую. Обе кафедры с его приходом буквально оживали…

О первой службе и первом духовном наставнике, о том, почему владыка хотел поступать только в Киевскую духовную семинарию, о современной проповеди и качествах современного епископа, о трудностях и достижениях Кировоградской епархии, и как правильно встретить Рождество Христово – рассказал в юбилейном интервью «Православию в Украине» архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.





О пути к Богу и поступлении в семинарию

— Всегда интересно узнать, как человек, а тем более, архиерей, пришел в Церковь. Из Вашей биографии известно, что прежде чем поступить в Киевскую духовную семинарию и принять решение стать священнослужителем, около 10 лет Вы успели потрудиться совсем на другой ниве – в «Югозападтрансбуде». С чем был связан, на первый взгляд, такой неожиданный поворот? Возможно, кто-то или что-то повлияло на Ваш выбор?

— У каждого человека есть своя неповторимая жизненная стезя и свой особый, непохожий на другие, путь к Богу. И, разумеется, этот путь прокладывается не без Его помощи, поскольку, согласно Божественному Откровению, Бог «хочет,чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). А то, каким образом и через кого Господь устрояет наиболее благоприятные условия для созидания нашего спасения, это – вопрос второстепенной важности, хотя и немаловажный.

Лично на мой выбор повлияла моя семейная обстановка, в которой я вырос. Наша семья свято хранила исконные церковные традиции. Мои бабушки были не просто верующими, но глубоко воцерковленными людьми. Они прекрасно ориентировались в Священном Писании и знали наизусть множество церковных молитв. А поскольку они и были моими первыми воспитателями, то именно они и посеяли в моей юной душе эти первые семена веры. И подобное явление – скорее норма, чем исключение, и история древней Церкви является ярким тому свидетельством.

Архиепископ Иоасаф с мамой

Достаточно вспомнить, что на ученика апостола Павла Тимофея огромное влияние оказал достойный пример истинно христианской жизни со стороны его бабушки Лоиды, о чем Павел и пишет во 2 Тим. 1:5. Дедушка и бабушка свт. Василия Великого мученически пострадали при императоре Диоклетиане, и их яркий пример стояния в истинной вере также оставил неизгладимый след в душе будущего святителя и вселенского учителя Церкви.

Далее эти семена веры, посеянные в моей душе членами моей семьи, уже сами стимулировали мой интерес к познанию и раскрытию для себя основ веры и церковной жизни. Что же касается 10-летней задержки с приходом в семинарию и моей работы в государственном учреждении «Югозападтрансбуд», то в данной связи необходимо отметить, что эта задержка имела под собой объективные причины.

В 1976 г. я приехал в Киев на учебу, но тогда верующему человеку жить в общежитии было просто невозможно, так как я пел на клиросе одного из киевских соборов, и об этом сразу все узнали. И зная ту непростую ситуацию, в которой я оказался, меня приютила одна очень благочестивая и богобоязненная монахиня, которая приняла монашеский постриг в страшные 20-е годы, а впоследствии пережила ссылки и лагеря, но, несмотря на все испытания и скорби, осталась верна Христу и Его Церкви, и была исполнена настоящих христианских добродетелей. Она приняла меня, как своего родного внука, и оставить её в глубоко преклонном возрасте одну и уехать учиться в Москву, Ленинград или Одессу – мне не позволяла совесть. А как только открылась Киевская духовная семинария, то в числе первых воспитанников оказался и я.

Возле Ленинградской православной духовной семинарии

Очень многое из того, что мне поведала эта воистину святая старушка-монахиня, и определило мой дальнейший путь в жизни – принятие монашества и священного сана. Но самое главное, чему меня научила эта подвижница, это глубокое восприятие подлинной православной церковности, которое было свойственно ей самой. На мой взгляд, в этом и заключается то, что мы называем духовной преемственностью поколений. И я верю, что вся совокупность перечисленных мною факторов, не без промысла Божия, разумеется, и повлияла на мой жизненный выбор.

О первом богослужении

— Каждый из нас помнит свой первый приход в храм, первую исповедь, а священнослужитель помнит и свое первое богослужение. Какими для Вас были первая исповедь, первая служба?

— Мне запомнился один случай, который произошел в первый год моего пребывания в Киеве. Когда в пасхальную седмицу я зашел в собор, престарелый священник – ныне уже покойный протоиерей Николай Фадеев – после окончания вечерни возгласил народу пасхальное приветствие: «Христос воскресе!». В этот момент он посмотрел мне прямо в глаза, и я ответил ему: «Воистину воскресе!». Следует сказать, что в те годы даже в Киеве из молодежи храмы посещали считанные единицы. И в момент, когда я ему ответил, ощутил, как будто через меня прошел заряд электрического тока.

Ну а далее, разумеется, было всё остальное: исповедь, постриг в монахи и хиротонии. И все эти этапы моей церковной жизни были преисполнены самых глубинных переживаний и священного трепета, ибо я твердо сознавал, перед Кем стою и Кому обещаюсь. И это, на мой взгляд, является главным в духовной жизни – не привыкать, а служить, не терять страха Божия, ибо тогда из служителя священник может превратиться в рабочего, а это крайне опасно.

О духовном образовании и Православии в «лихие 90-е»

— Ваша жизнь тесно связана с Киевской духовной семинарией и академией, где Вы учились, а затем преподавали и были благочинным академического храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Каким было Православие в Украине в «лихие 90-е», какими тогда были семинаристы, среди которых были и Вы, и каким духовное образование стало спустя годы, когда Вы уже были преподавателем?

— Это были годы, когда Церковь Христова начала возрождаться после длительного периода атеистической диктатуры и борьбы с религией. Лично у меня с этим периодом связаны самые теплые воспоминания, поскольку это было время больших надежд и далеко идущих планов. Многие молодые люди, среди которых был и я, были преисполнены воодушевлением, желанием служить Богу и решимостью положить всю свою жизнь на благо Матери Церкви.

Что касается духовного образования в этот период, то необходимо отметить, что промыслом Божиим мне, как и многим моим сверстникам, было суждено встретить на своем жизненном пути многих добросовестнейших преподавателей, которые не только отличались глубокими познаниями в различных сферах богословской науки, но также показывали своей жизнью истинный «образец добрых дел» (Тит. 2:7). Ведь известно, что Господь Иисус Христос не просто принес на землю возвышенное нравственное учение, но Сам в Своей жизни воплотил все те высокие идеалы, которые проповедовал людям во время Своего общественного служения, тем самым показав всем нам пример.

Поэтому и во время своей преподавательской деятельности я старался всегда сочетать стремление к серьезной научной деятельности с посильным воплощением в своей повседневной жизни вечных евангельских идеалов. И мне кажется, что каждый, кто промыслом Божиим оказался на стезе церковно-научной деятельности, должен руководствоваться призывом святого апостола Иакова, который писал: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13).

О проповеднике и пастыре сегодня

— Вы учили будущих пастырей каноническому праву и азам гомилетики, то есть проповедничеству. А что главное должен знать священник о проповеди, какой она должна быть сегодня?

— По словам одного церковного деятеля, современный проповедник должен выходить на проповедь с Библией в одной руке и со свежим номером газеты – в другой. Это, конечно же, образное выражение, которое говорит о том, что любая проповедь должна основываться на Слове Божием, и любой проповедник должен черпать аргументацию, подтверждающую его тезисы, именно из Писания.

Однако тематика современной проповеди не должна замыкаться сугубо на внутрицерковной проблематике, но хотя бы иногда она должна касаться тех актуальных и злободневных проблем, которые будоражат наше общество. Иными словами, кроме донесения до слушателей традиционного церковного учения, проповедник должен уметь истолковать насущные социальные проблемы в свете вечных и непреложных евангельских истин.

— А каким вообще должен быть современный пастырь?

— Таким же, как и 2000 лет назад. Высокие требования и стандарты в сфере пастырства – неизменны. Священник должен быть таким, каким его хотел видеть Христос и апостолы, а именно быть «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12), и быть всегда готовым положить «душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Руководствоваться в своей пастырской деятельности священник должен не корыстными мотивами, а христоподражательными чувствами жертвенности и самоотдачи, и пасти Божие стадо он должен «не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример» (1 Пет. 5:2–3).

Каждый человек обладает своими неповторимыми талантами и особенностями: складом характера, интеллектуальными способностями, типом темперамента и т. д. И истинное пастырское искусство, соответственно, заключается не в том, чтобы духовного подчинить и поработить себе пасомых, но в умении творчески подойти к каждому конкретному человеку, помочь ему раскрыть характерные потенциальные способности, вложенные в него Самим Богом, и в результате помочь ему придти «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Но самое главное для пастыря – помнить, что лучшего педагогического приема, чем личный пример – не существует.

О качествах современного епископа

— В этом году Вы празднуете 5-летие архиерейской хиротонии. Исходя из Вашего опыта, какими качествами должен обладать современный епископ?

— На мой взгляд, епископ должен обладать всеми теми качествами, которые должны быть присущи каждому истинному последователю Христа: твердой верой, терпением, милосердием, однако, в то же время и незыблемым стоянием в истине и ревностью о славе Божьей. Но кроме этих фундаментальных и универсальных христианских добродетелей епископ должен иметь одно принципиально важное для архипастыря качество – глубокую церковность, то есть подлинную укорененность в церковной традиции.

Благодаря непрерывной цепочке рукоположений и преемства веры, которые сохраняются в Православной Церкви с І в. н. э., каждый епископ – это духовный преемник святых апостолов. И для того, чтобы епископ смог быть настоящим хранителем истинной и неискаженной веры и неповрежденного Предания Церкви, он должен в совершенстве овладеть всей совокупностью церковного учения. В Ветхом Завете устами пророка Осии Господь изрекает грозное предупреждение тем, кто пренебрегает знаниями и ученостью: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною» (Ос. 4:6). Поэтому, на мой взгляд, каждый архиерей должен воспринять как сказанные лично ему слова апостола Павла, которые тот написал некогда своему ученику, епископу г. Эфес, Тимофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

О Кировоградской епархии: вчера, сегодня

— С какими трудностями Вам, как правящему архиерею Кировоградской епархии, приходится сталкиваться? Какой была епархия вчера, и какой стала сегодня?

— Трудности всегда и везде одинаковы. Церковь призвана быть голосом совести в обществе и провозглашать правду Божию. Но есть и те, кто не желает жить по этой правде, кого устраивает другой путь. И, к сожалению, это касается не только людей, находящихся вне Церкви, но и внутри, а посему всегда есть проблемы, но мы-то и призваны их решать в духе любви и кротости.

Что же касается статистики, то она такова. За последние полтора года в городе Кировограде почти возведены 4 новых храма, один из которых был возведен за год и уже освящен. Кроме этого, по епархии строится еще 17 новых храмов. За время моего служения на Кировоградской кафедре, а это чуть более полутора лет, в клир епархии было принято 27 новых священников. В основном, это выпускники Киевских духовных школ и Одесской духовной семинарии.

Люди, живущие в нашем Елисаветградском крае, – добрые и отзывчивые. Хотел бы также отметить, что у нас сложились по-настоящему добрые и уважительные отношения с областными органами местного самоуправления. Если сравнивать те условия, в которых Церковь жила в недалеком ХХ веке, то сегодня, слава Богу, время гораздо более благоприятное для невозбранного служения Церкви, а также для проповеди Слова Божия нашим соотечественникам.

О милосердии, благотворительности и «ладошках»

— Продолжается Рождественский пост – время добрых дел и милосердия. В этом году к празднику Николая Чудотворца каждый храм Кировограда участвует в благотворительной акции «Из ладошки в ладошку», которая уже 10 лет проходит у Вас. Расскажите, пожалуйста, о сути этой акции, и почему мы вообще должны заниматься благотворительностью (в последнее время заниматься благотворительностью, так сказать, «в тренде», и у многих, к сожалению, различного рода акции просто вызывают недоверие, или же люди жертвуют бездумно и т. д.)?

— Дела милосердия и благотворительности являются неотъемлемым элементом истинной христианской жизни. Если человек постиг церковное учение своим разумом, но не сделал ни шагу по направлению к изменению и нравственному обновлению своей жизни, то такой человек ещё весьма далёк от того, чтобы называться истинным христианином. Ведь Слово Божие однозначно свидетельствует о том, что «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17), и недвусмысленно обещает «суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13). Поэтому социальное служение всегда должно быть одним из приоритетных векторов церковной деятельности.

Вот уже несколько лет в нашем городе проходит благотворительная акция под названием «Из ладошки в ладошку». Это богоугодное начинание – плод совместных усилий Кировоградской епархии и Регионального гражданско-просветительского общества «Православна просвіта». Суть акции заключается в том, что любой человек, который имеет сердечное побуждение хоть в какой-то мере скрасить жизнь ребенка-сироты или инвалида, может подарить ему мягкую игрушку ко Дню св. Николая. В ходе проведения акции, в храмах нашего города каждый неравнодушный человек может выбрать на ёлке фотографию ребенка и тут же купить для него понравившуюся мягкую игрушку, после чего игрушка и фотография вкладываются вместе в один мешочек. Таким образом, около ста обездоленных детей бывают приятно удивлены в День св. Николая незабываемым сюрпризом, оказанным вниманием и проявленной о них заботой. Благодаря данной акции, каждый из ребят может ощутить покровительство свт. Николая и реально почувствовать, что никто из них не забыт.

И вовсе неспроста это благотворительное мероприятие проходит в те дни, когда Церковь чтит память свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Из жития святителя мы знаем, что дела милосердия и сострадания, помощь нищим, обездоленным и страждущим были делом всей его жизни. И для того, чтобы увидеть подлинное нравственное величие этого человека, я бы советовал вдумчиво прочитать житие и акафист свт. Николаю, и тогда высота духовной жизни этого истинного примера благочестия и эталона святости станет очевидна каждому.

Как встретить Рождество?

— И напоследок. Владыка Иоасаф, посоветуйте, пожалуйста, читателям «Православия в Украине», как встретить праздник Рождества Христова, к которому мы приближаемся.

— Рождество Христово – это один из двух главнейших христианских праздников, который возвещает о спасительном вмешательстве Божьем в человеческую историю. Но, к сожалению, очень часто за внешними привычными атрибутами, сопровождающими этот праздник, люди не видят внутренней сути и того исторического ядра, которое стало толчком к возникновению данного праздника.

Уникальность Рождества Христова заключается в том, что Всемогущий Господь, Творец неба и земли, по своему неизреченному милосердию и любви, вошел в самые недра человеческой жизни. Бог стал одним из нас. Как пишет апостол Павел: «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16). И главный вопрос, которым, на мой взгляд, должен задаться каждый христианин в дни празднования Рождества, заключается в следующем: а как я могу отблагодарить Бога за Его непостижимый дар? Чем могу я хоть в какой-то мере ответить на Его всеобъемлющую любовь ко всему человечеству и лично ко мне? И ответом на эти вопросы, как и на явленную нам во Христе любовь Божию, должна стать наша деятельная, богоугодная христианская жизнь, «чтобы мы были святы и непорочны пред Ним» (Еф. 1:4).

Человек, принявший христианство как основу своего бытия, должен идти по стопам Христа, тщательно и планомерно уподобляя свою жизнь Его жизни. И тогда каждый христианский праздник он будет воспринимать не просто как народную традицию или как воспоминание о событии из далекого прошлого, никак не связанное с современностью, но как свой личный праздник и как событие в своей жизни.

Поздравляю всех вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы Господь даровал вам возможность во всей полноте вкусить ту ни с чем несравнимую радость, которая свойственна только Рождественским праздникам.