Сбор средств на лечение регента Почаевской Лавры

Многие из нас, жителей Украины, России и других стран, побывали в одной из выдающихся святынь православия - Почаевской Лавре. Непревзойдённым образцом духовного песнопения Лавры является архиерейский хор под управлением регента - диакона Сергея Чеботаря. Судьба послала ему тяжелое испытание - сейчас он тяжело болен. Имеет врождённый синдром Аэрза – идиопатическая легочная гипертения ІІІ степени - это редкий врожденный порок сердца, который может отнять жизнь. Сейчас единственное спасение для диакона Сергея - это трансплантация (пересадка) донорского органа - легких Стоимость операции 360 тысяч евро – такой суммы ни у него, ни у его близких нету. В семье Сергея растет сыночек. Ваша помощь может сохранить ему жизнь.

Почему так важно помогать в срок? Потому что в нашей реальности есть только сегодня. Чтобы любить - у нас есть только сегодня. Чтобы помочь - только сегодняшний день, вчерашний уже рассеялся, завтрашнего может не быть. Всегда помогайте здесь и сейчас, и вы ощутите это - то, что было невозможным - становится реальностью.

Спасибо Вам за помощь! Храни Вас Господь!

Нам важна Ваша помощь - это частица Вашей любви к ближнему. Даже маленькая сумма, это не просто капля.

Это океан помощи и любви!!! Спаси Господи всех за помощь!

Дорогие друзья! Пришел ответ с Германии (Немецкий центр сердца в Берлине). Хотим напомнить Вам, что документы отправлялись в Австрию, Израиль и Германию. В Австрии нам в телефонном режиме указали ту сумму, которая была объявлена значально - 188 000 долларов. К сожалению, дальнейшие переговоры с клиникой Австрии не увенчались успехом, они дали отказ. Израиль также заявил, что делают такие операции только для граждан своей страны. Остается надежда на Германию! Спасибо всем за поддержку, понимание и помощь. Просим каждого помнить о том, что каждая копейка дорога....Тем более теперь, когда сумма в три раза больше...По предварительным данным, стоимость пересадки легких приблизительно составит 350.000 евро за все медицинские услуги согласно договора. Более точная сумма будет известна после 3-4 дневного обследования в клинике, стоимость которого составляет от 9 до 10 тыс. евро.