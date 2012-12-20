В лагере украинских миротворцев в Конго открылся православный храм

Накануне дня Святого Николая в базовом лагере 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, выполняющего задачи Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, открылся православный храм и начато богослужение. Об этом сообщает сайт Украинской Православной Церкви.

В первой Божественной литургии приняли участие около двадцати украинских миротворцев. Накануне все желающие исповедовались, а уже утром, впервые на чужбине, причастились.

«Уже сейчас каждый миротворец имеет возможность помолиться ежедневно на утренней и вечерней службе», — сообщил клирик Винницкой епархии священник Виктор Парандюк, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины. По его словам, двери Божьего храма для миротворцев открыты круглосуточно.

Открытие храма стало возможным благодаря восстановлению пастырского служения УПЦ в национальных контингентах Миссии ООН, когда в ответ на обращение военных, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Конго был командирован о. Виктор Парандюк.