Патриаршее поздравление Н.Я. Азарову с 65-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Председателя Правительства Украины Н.Я. Азарова с 65-летием со дня рождения.

Его Превосходительству Николаю Яновичу Азарову, Председателю Правительства Украины

Ваше Превосходительство, уважаемый Николай Янович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 65-летия.

Обладая богатым жизненным и профессиональным опытом, Вы ответственно трудитесь на высоком посту Председателя Правительства Украины. Отрадно отметить, что при Вашем активном участии идет процесс возрождения богатого духовного и культурного наследия страны, прилагается немало сил для реализации ее обширного социально-экономического потенциала.

Выражаю надежду на дальнейшее продолжение конструктивного соработничества Украинской Православной Церкви и возглавляемого Вами Кабинета министров в деле утверждения в обществе базовых нравственных ценностей, укрепления гражданского мира и согласия.

Желаю Вам, Вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия, неоскудевающей помощи Божией в Вашем нелегком служении.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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