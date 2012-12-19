Патриаршее поздравление Н.Я. Азарову с 65-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Председателя Правительства Украины Н.Я. Азарова с 65-летием со дня рождения.
Его Превосходительству Николаю Яновичу Азарову, Председателю Правительства Украины
Ваше Превосходительство, уважаемый Николай Янович!
Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 65-летия.
Обладая богатым жизненным и профессиональным опытом, Вы ответственно трудитесь на высоком посту Председателя Правительства Украины. Отрадно отметить, что при Вашем активном участии идет процесс возрождения богатого духовного и культурного наследия страны, прилагается немало сил для реализации ее обширного социально-экономического потенциала.
Выражаю надежду на дальнейшее продолжение конструктивного соработничества Украинской Православной Церкви и возглавляемого Вами Кабинета министров в деле утверждения в обществе базовых нравственных ценностей, укрепления гражданского мира и согласия.
Желаю Вам, Вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия, неоскудевающей помощи Божией в Вашем нелегком служении.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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