Самая молодая обитель Киева: Николо-Тихвинскому монастырю – 7 лет

«От суеты, от мира отложиться, произнести монашества обет и в тихую обитель затвориться…». А.Пушкин.

Так сложилась наша топонимическая история, что улицы носят имена революционеров, писателей, святых или святынь, как-то Десятинный переулок, площадь Льва Толстого, Лаврская улица. Есть в Киеве и Тихвинский переулок, который, несмотря на все традиции топонимики, назван был так на целых полвека раньше, чем там возник Николо-Тихвинский монастырь. Однако может ли быть такое, чтобы самую молодую киевскую обитель назвали по имени ее месторасположения? Вряд ли. Тогда в чем же дело?..

Ровно 7 лет назад, на святителя Николая Чудотворца, вдоль шумного проспекта Науки, на Тихвинском переулке возник «маленький святой островок» - Николо-Тихвинский женский монастырь. В тот морозный день в установленном храме-палатке впервые совершалась Божественная литургия.

«НАС МАЛО, НО МЫ В ПОДРЯСНИКАХ», ИЛИ ОБ ИСТОРИИ ОДНОГО ПЕРЕУЛКА И ОДНОЙ ОБИТЕЛИ

Именно так о самой молодой обители столицы – Свято-Николо-Тихвинском женском монастыре – шутя говорит игумения Татиана (Алатарцева). «Нас мало, но мы в… подрясниках». По ее словам, история монастыря необычайно интересна и, действительно, несколько загадочна.

Когда-то на этом месте было явление Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Прихожане обители сейчас помогают искать письменные подтверждения тому в архивах. Потому что, то, что сегодня известно об этом чуде, пока строятся только на устных свидетельствах. Но тот факт, что переулок назван был Тихвинским, причем назван в хрущевское время, когда пытались искоренить религию, а до этого он именовался Лесным, говорит об одном: чудо явления Тихвинского образа имело место быть.

Ведь, как видим, смысла переименовывать переулок не было: он был назван ни в честь дворянина, ни в честь пролетария, ни в честь революционера. Если взять географическое расположение Киева и Тихвина, то эти города совершенно удалены друг от друга. Киев – это Восточная Русь, Тихвин – Север. Но, тем не менее, Господь через верующих людей, объединив духовной связью эти города, между которыми, ни много, ни мало, 1.400 км, увековечил память Матери Божией через название переулка.

Как это произошло, версий несколько. Как рассказывали старожилы, которых члены прихода в честь «Тихвинской» иконы Божией Матери успели застать, еще в 80-е годы там, где сейчас жилая застройка, был святой колодец.

Одни говорят, что в этом колодце зачерпнули как-то воду и… подняли на поверхность святой образ – Тихвинскую икону Богородицы. Другие говорят, что как-то шли паломники в Киево-Печерскую Лавру, а до 1923 г. эта территория не принадлежала Киеву, остановились попить воды, и им явилась Матерь Божия «Тихвинская». Как было на самом деле, трудно сказать, но тот факт, что после этого события переулок был назван Тихвинским, и что колодец в народе долго называли святым, явно говорит о том, что здесь было чудо Божие.

А в 1998 году в память о тех событиях в сквере на Тихвинском переулке Блаженнейший Митрополит Владимир благословил установить крест. И с того времени ежегодно в день празднования Тихвинской иконы Божия Матери здесь совершали Божественную литургию под открытым небом. Люди стали приходить для поклонения Кресту на место явления святого образа, а также каждый год собирались на Пасху помолиться и освятить куличи.

Конечно, ученым нужны доказательства чуда, а верующему человеку письменное подтверждение чуду не нужно. Люди и так помнят об этом. Да и раньше истории, прежде чем были зафиксированы документально, передавались из уст в уста. Но, все же, для нашей истории ведется поиск документов.

Итак, почему обитель была названа Тихвинской, понятно. Но почему обитель была названа также в честь святителя Николая Чудотворца? И снова несколько версий. По одной версии, после явления Тихвинской иконы Божией Матери, над колодцем построили часовенку, которую после революции снесли. По одним свидетельствам, часовня была названа в честь Тихвинской иконы Божией Матери, по другим – в честь святителя Николая.

А еще в акафисте «Тихвинской» иконе Матери Божией говорится, что Матерь Божия являлась вместе со святителем Николаем Чудотворцем. «Видев Георгий на кладе древа седящу Жену, жезл червленный в руках имущу и светом неизреченным сияющу, Ейже предстоя беседоваше дивный Святитель, позна чрез благоухание благодати Тя, Богородицу, чувственный зрак приимшую и Святителя Николая предстояща Тебе, и возопи со трепетом: «Радуйся, доме, егоже созда Себе для вселения Премудрость Божия, радуйся, Дево…» (Икос 5).

И поскольку пока точно не установлено, в честь кого была названа часовня, то когда было принято решение возводить на этом месте обитель, Блаженнейший Митрополит Владимир благословил назвать ее и в честь Николая Чудотворца, и в честь «Тихвинского» образа – Николо-Тихвинской.

К слову, для создания Тихвинской обители особенно потрудились протоиерей Василий Заев, который преподавал в Киевской духовной академии и семинарии, изучал чудо явления Тихвинской иконы Божией Матери в течение нескольких лет, а перед своей кончиной передал в дар монастырю свою семейную реликвию – икону «Тихвинская с избранными святыми». А также – наместник Свято-Покровского Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник), которого в 2005 г. Священный Синод УПЦ назначил ктитором и строителем Николо-Тихвинского монастыря, и до сего дня он являетя духовником Тихвинки.

Кстати, первым делом, по благословению отца Исаакия, на этом святом месте был поставлен палаточный храм.

О ПЕРВОЙ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ И О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ «ХОЛОДНЫЕ СЛУЖБЫ»

В Рождественский пост, на святителя Николая Чудотворца 2005 года была отслужена первая Литургия в храме-палатке. Как вспоминает игумения Татиана, это был очень морозный день. Службу возглавлял отец Исаакий, которому сослужили священнослужители Голосеева и братия Китаева. Людей за богослужением было очень много. Еще загодя верующие ждали, когда уже начнется строительство храма, и как только было объявлено о первой Литургии, народ сразу хлынул.

«Помню, было очень морозно, мы пытались обогреть палаточный храм, но это было просто нереально: палатка есть палатка, – рассказывает матушка Татиана. – Однако мы были счастливы непередаваемо! Промерзшие до костей (у мальчишки во время службы даже пальцы к подсвечнику примерзали, так что отцам приходилось их отогревать теплой водой), но осознание того, что установлен храм-палатка, что все мы молимся в этом храме за Божественной литургией, заставляло наши сердца гореть. Как отец Исаакий любит шутить, зимой в храме-палатке было не жарко, а летом было не холодно. Обогреть зимой храм было невозможно, а в летнюю жаркую погоду в нем возникал настоящий парниковый эффект. Брезент – что сделаешь?».

Не удивительно, что в Тихвинке даже возникло понятие «холодные богослужения». И самые «холодные службы» совершал отец-наместник Исаакий. Здесь хорошо помнят одну из таких «холодных Литургий». На улице и в храме-палатке тогда было минус 23. Как священнослужители и прихожане выдержали эту службу? По милости Божией. Верующие хоть молились на морозе, но укутавшись в одежды, а духовенство в алтаре при таком морозе – в одном облачении.

«Конечно, чего храбриться? – продолжает игумения Татиана. – Во время таких служб было нелегко, зуб на зуб не попадал, и думал не о том, как ты возьмешь эту ноту, насколько красиво будет звучать молитва – думал, как бы зубы не стучали, как бы голос от холода не дрожал, как бы мыслями не отвлечься, чтобы все было правильно, чтобы молитва шла от сердца. Какая красота звучания? Главное – искренность молитвы и сохранение благолепия за Литургией. Но Господь дал нам утешение, потому что ни один младенец, которых приносили ко Причастию, не заболел, наоборот даже – были случаи исцелений. Вообще считается, что Тихвинская Матерь Божия – покровительница младенцев».

Дал Господь и еще утешение тихвинским монахиням. Уже на следующую зиму насельницы и прихожане Тихвинской обители не мерзли – здесь поставили утепленный храм, и голосеевские батюшки стали постоянно совершать здесь богослужения. К слову, насельницы Николо-Тихвинской обители называют себя детьми Голосеевской пустыни, поскольку именно благодаря трудам и стараниями голосеевской братии и отца-наместника и существует сейчас Тихвинка. «Мы, конечно, еще немощны и непослушны, но мы стараемся», - говорит матушка Татиана.

А вообще вначале думалось здесь создать женский скит, но затем Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил все-таки открыть не скит, а женский монастырь. И спустя два года после первого богослужения, 24 января 2007 года, в день памяти прп. Феодосия Великого, примеру которого в Тихвинке стараются следовать – жить молитвой, было принято решение об открытии монастыря.

Но насельницы не сразу переехали на его территорию, тогда еще решался вопрос с Киевом о передаче земли монастырю. Интересно, что по документам до революции эти земли принадлежали Голосеево-Китаевой даче, то есть – монастырю. После революции земли у Голосеевской пустыни были отобраны, да и сам Голосеевский монастырь был разрушен, были построены жилые дома, институт, однако Господь между проспектом Науки, Тихвинским переулком и улицей Блакытного оставил скверик на холме, чтобы на этом маленьком островке сегодня возникла Николо-Тихвинская обитель, где верующие имеют возможность славить Бога.

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЮТСЯ МОНАСТЫРИ? ИЛИ КАК МАЛЕНЬКАЯ ОБИТЕЛЬ УЖИВАЕТСЯ С БОЛЬШИМ ГОРОДОМ

Настоятельница Тихвинского монастыря напоминает, что для славословия Бога. Смысл жизни монашеской не передашь словами. Ежедневные службы, молитвы, правила, послушания… А самое главное, что монах, живя в монастыре, не столько делает зримых для мира дел, хотя, безусловно, есть такие обители, как Голосеевский, Ионинский монастыри, которые проделывают огромную миссионерскую работу, но вносит крохотную лепту в общую «копилку» монашеской молитвы. Когда человек приходит в монастырь, он старается работать, прежде всего, над собой, чтобы для Господа принести чистое сердце. А блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, когда чистое сердце, чисто молятся, когда человек чисто молится, он чисто живет, тогда эту чистоту ощущают и окружающие люди.

«Вот бывает, когда люди тянутся к батюшке, чувствуют благодать, – говорит матушка Татиана. – А это что значит? Значит, что батюшка постоянно молится, привлекает на себя Божью благодать, и это, в свою очередь, привлекает людей. Но прежде чем это происходит, человек проходит долгий путь борьбы, часто непонятной и невидимой миру. Но без этого монашества нет. Преподобный Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни в стяжании Духа Святого, и что больше всего Духа Святого в молитве. Достижение такого молитвенного состояния возможно путем искреннего чувства любви к Господу Иисусу Христу, чтобы сердце всецело Богу принадлежало, чтобы оно горело, как у батюшки Серафима, как у святителя Николая, как у матушки Алипии. Мы, может, такими подвижниками не станем, но с их помощью можем гореть сердцем, можем жить для Бога…»

Насельниц в Николо-Тихвинской обители пока немного – несколько человек. Да и не у всех призвание – быть монахом, но у каждого душа – христианка, поэтому даже самый неверующий человек, услышав монашеское пение, не может остаться равнодушным.

Как признается матушка Татиана, иногда от людей приходится слышать, что Тихвинскую обитель ограждает от мира лишь зеленый забор – со всех трех сторон шум мегаполиса. Как, мол, монашеская обитель может уживаться со столичными перипетиями?

Признаться, когда первый раз хотелось в будний день попасть в Тихвинскую обитель, мне этого не удалось, потому как монастырская калитка была закрыта. Оказалось, что в будний день монастырь открыт только во время богослужений. Почему так?

«Раньше наш монастырь всегда был открыт, – отвечает настоятельница, – но были случаи, когда люди входили на территорию с выпивкой, вносили диссонанс своим поведением, то есть сквернословили, кричали и даже курили. Не все еще привыкли, что на бывшем пустыре отныне святая обитель. Чтобы не было осквернения, мы стали закрывать калиточку, и открываем только перед службой. Но когда человеку нужно подать записочку о здравии или упокоении, или у кого какая беда, мы, конечно, принимаем на поминовение. Конечно, у нас, молодой обители, еще немощная молитва, но мы стараемся делать это от чистого сердца – и поминаем каждого просящего и приходящего к нам в монашеской молитве.

А звуки, которые звучат за территорией монастыря, разительно отличаются от тех, что звучат в самой обители – здесь тише. У нас «маленький островочек» среди большого города, который, мы надеемся, по молитвам святых отцов, Матери Божией, вырастет в обитель. Сейчас уже фактически готов проект. Это будет небольшая обитель – камерная. Но. Есть люди, которое любят большие дома, помпезные, красивые, а есть люди, которые любят маленькое, уютненькое «гнездышко». Вот мы и хотим построить здесь маленький уютный камерный монастырь, но главное, чтобы здесь славилось Слово Божие, и человека сюда бы манила не внешняя красота, а молитва».

В частности, на месте храма-палатки будет построена церковь в стиле украинского барокко – первый этаж в честь Тихвинской иконы Богородицы, второй этаж в честь святителя Николая. Также на территории обители планируется построить монастырские корпуса».

«Известно, что семейная жизнь складывается не только из праздников, но и будней, которые часто не очень яркие. В монастыре ведь тоже праздники не каждый день, но каждый день нужно совершать правило, богослужения, нести послушание, как перед лицом Божиим. Если в миру перед человеком стыдно, когда халтуру сделаешь, то в монастыре тем более, – как рассказывает матушка Татиана, – ты ведь делаешь для Бога. Одно дело, если не хватает таланта спеть в нужной тональности или филигранно вышить, но даже в этом случае, если ты прикладываешь усилия, то Господь это оценивает.

Есть такая поговорка, что Господь намерения целует. Если делаешь с сердцем, молишься, стараешься, то плохо получиться не может. Поэтому нужно стараться, чтобы каждый день проходил, как праздник. Для этого ты должен проживать дни в молитвах и помнить о постоянном присутствии Божием. Он же видит не только, что ты делаешь, но и что ты думаешь, на что внимание обращаешь. Это порой сложно, но возможно, если человек все время просит о помощи Божией.

А у монахов еще большая ответственность за свое поведение. Он своей жизнью даже безмолвно проповедует, если живет с Богом. Как он предстоит перед Богом, как несет послушание, как молится, ведь это тоже может послужить спасению многих людей. Конечно, мы приходим в монастырь не для того, чтобы спасать мир, а для того, чтобы самим спастись. Но есть человек – аскет, который один, а есть человек – аскет, но он собирает вокруг себя людей, таким, к примеру, был преподобный Алексий (Голосеевский), подвижник Голосеева, и тогда спасаются многие».

О ЧУДЕСАХ И О ТОМ, ЗАЧЕМ ГОСПОДЬ ИХ НАМ ПОСЫЛАЕТ

Надо сказать, что в городе Киеве Матерь Божия через Тихвинский образ являлась не единожды. Была чудотворная Тихвинская икона Богородицы в Екатерининском греческом монастыре, который был упразднен в советские годы, есть Тихвинский образ во Флоровском монастыре, было явление святого Тихвинского образа и здесь.

Как-то объяснить и объять человеческим умом это невозможно – Матерь Божия сама выбирает, через какие иконы, святыни покровительствовать людям и укреплять веру. Так сложилось, что Тихвинская икона для Киева – наряду с Киево-Печерской иконой, Барской, Владимиро-Вышгородской, образом «Призри на смирение» – является особо чтимой. Поэтому и идут в Тихвинскую обитель часто люди, чтоб помолиться на месте явления чтимого образа Богородицы, чтобы прикоснуться к чуду.

Что скрывать, многие идут в храм Божий только за чудом и исцелением души или тела. Случается, что идут лишь за этим и в Тихвинскую обитель. Однако здесь говорят, что уже само по себе чудо, что на этом святом месте была совершена первая Литургия, что уже 4 года здесь ежедневно совершаются богослужения и монашеское правило. К слову, на праздники в Свято-Николо-Тихвинской обители всегда служится водосвятный молебен и совершается крестный ход вокруг монастыря, а каждый вечер – крестный ход с чтением акафиста, чтобы Господь по молитвам Матери Божия сохранил святую обитель.

А что касается зримых чудес, то, как напоминает матушка Татиана, Господь посылает нам, немощным, зримое чудо для укрепления нашей веры. И такие чудеса тоже бывали в Тихвинке.

В обитель ходила одна женщина, у которой было онкозаболевание. Перед операцией эта женщина снова пришла в храм помолиться и попросить перед «Тихвинским» образом заступничества Матери Божией. И когда перед операцией женщине сделали повторные МРТ и УЗИ, результат оказался отрицательным. Теперь эта женщина является прихожанкой обители, ее постоянно можно увидеть за богослужением.

Есть, конечно, и трудности в обители, но трудности становления, как говорит игумения Тихвинки, неизбежны. Вместе с тем, Господь все время посылает в помощь и трудниц, и паломников. Так, одни паломники привезли в Тихвинскую обитель список чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Так что в обители – две чтимые Тихвинские иконы Богородицы.

«Господь укрепляет людей, которые трудятся для него, – рассказывает матушка Татиана. – Шесть лет назад, 21 октября, мы совершали службу, а лил такой сильный дождь, что наш храм-палатка не выдержал – потекло и по стенам, и коврики намокли, и у нас настроение тоже мокрое. Все приуныли и раскисли. А за пару недель до этого нам подарили икону прп. Серафима Саровского, освященную у чудотворного образа в Дивеево. И вот прикладываемся мы к этой иконке, а она тоже мокрая. Тут мы совсем расстроились. А батюшка Исаакий, который тогда у нас служил, подошел и говорит, что капля на иконе твердая.

Образ взяли на исследование, и в результате, после двух месяцев экспертизы, был засвидетельствован факт мироточения. С тех пор мы воспряли духом, мы поняли, что преподобный Серафим с нами, что он не оставляет не только своих дивеевских сестер, но и других, таких вот немощных, как мы. С того времени отец Исаакий благословил, чтобы каждую субботу, а это было в субботу 21 октября 2006 г., совершалась молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому. И у нас это свято исполняется.

А в воскресенье у нас совершается молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу, в пятницу же после 6-й песни канона – акафист Тихвинской иконе Пресвятой Богородице. Мы строго подходим к молитве, потому что понимаем, что очень важно, чтобы сейчас было посеяно молитвенное зернышко, которое затем вырастет и даст плоды».

КАК ГОЛОСЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПЕРЕВЕРНУЛ ЖИЗНЬ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕ ТИХВИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

Всегда интересно, как и почему человек, а тем более, настоятель обители принял решение о монашеском постриге. Ведь человек не рождается с мыслью, что он будет монахом, к этому он приходит постепенно. Как оказалось, игумения Татиана (Алатарцева) в прошлом была светским журналистом, а монахиней стала именно благодаря Свято-Покровскому Голосеевскому мужскому монастырю.

«Голосеевский монастырь перевернул мою жизнь, – призналась она. – Я приехала в монастырь поработать, как журналист, а именно писать книгу об истории Голосеевской пустыни, в 1997 году. Тогда я долго пыталась понять, где находится монастырь. Среди пустыря стоял маленький домик с домовой церковью, да еще пару домиков. А у меня было картинное представление о монастырях, я же книжек начиталась. Вышли отцы, молодые, по-простому разговаривают со мной, а я-то думала, священнослужители недосягаемы. «Ну, надо же? - подумалось. - Киев, цивилизация, а монахи живут, будто в позапрошлом веке».

Потом приехала на Благовещение Пресвятой Богородицы, посмотрела на братию и подумала, что если есть в наше время такие люди, значит, жизнь не потеряна. Я ведь привыкла тогда, как журналист, к другим людям, другим встречам и… решила остаться в Голосеево и заниматься написанием книги об истории обители. Однако тогда я даже не могла подумать, что моя жизнь так изменится… Стала заниматься историей Голосеево, и одновременно во мне теплилась мысль об «остаться здесь».

Меня все поразило – то, как трудились насельники Голосеевского монастыря, поразила история пустыни, поразило даже то, что в Голосеево не проповедуют, о чем я даже как-то спросила у отца-наместника. А он ответил мне тогда, что жить надо так, чтобы не слова, а вся твоя жизнь была проповедью. Можно найти искусного оратора, на все руки мастера, но найти человека смиренного, преданного Богу в наше время – на вес золота…

Сейчас ведь, глядя на благолепие Голосеевской обители, трудно поверить, в каких условиях вначале жила и трудилась голосеевская братия. Еще не рассветало, смотришь, а насельники уже бегут на монашеское правило, на послушание – кто на прачечную, швейную, кто в трапезную, кто на огород. Такая жизнь меня потрясла. Я помню, что лучшее отдавали больным, что не хватало хлеба, что отцы ходили в кирзовых солдатских сапогах, причем это было естественно, потому как все стремились к внутреннему.

Монах ведь ничего личного не имеет, он живет для Бога, а если действительно любит Бога, значит любит людей. Показывает он чувства, не показывает, но всегда молится за народ. Монах, как отец, а люди все для него, как дети, потому и называют батюшку «отцом». Почему называют монахиню «матушкой»? Потому, что она для людей, как мама.

И сейчас голосеевская братия во всем нам, Тихвинской обители, помогает. Поэтому я считаю, что мы – тоже Голосеевская обитель, только женская. Слушала я как-то беседу одного богослова. У него спросили, почему, мол, благоденствие в стране, на что он ответил: потому, что есть три человека, угодные Богу. Так вот, если среди нас будут люди, которые живут ради Бога, стремятся стать лучше, то и вокруг них тоже все будет становиться лучше. Не только материальные, физические и химические законы действуют на земле, но и духовные. И дай Бог, чтобы этого духовного было как можно больше»…

*** Здесь, за зеленой оградой, необычайная тишина, которая, кажется, нарушается лишь колокольным звоном. А оказываешься по эту сторону зеленой ограды – снова поглощает шум мегаполиса. На этом «маленьком островке», в Николо-Тихвинской обители, ни «труда и капитала», ни «прибавочной ценности», здесь одна ценность – богослужения и «во Имя Божие».

КАК ЕХАТЬ: г.Киев, пер. Тихвинский, 1. От ст.м. «Лыбидская» на маршрутке №212, 422, 569 до ост. «Лысогорская» или «Добрый путь», а также - от ст. м. "Голосеевская" на монастырском автобусе №3 до ост. Николо-Тихвинский монастырь.

Ольга Мамона - для "УНИАН-Религии".

