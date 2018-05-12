Современные чудеса Николая Угодника II

Ко дню святителя Николая Зимнего в 2011 году проект «УНИАН-Религии» подготовил материал о современных чудесах Николая Угодника, на основании историй, которые были записаны участниками группы в честь святителя Николая на популярном ресурсе «Одноклассники».

Современные чудеса Николая Угодника. Часть I

Прошел год, группа увеличилась до 80 тыс. человек, и мы вновь обратились к ее участникам:

«Если Господь по молитвенному обращению к Николаю Чудотворцу совершил просимое вами, оставьте подробную запись об этом в память о современных чудесах святителя Николая».

Познакомившись с реальными историями, в который раз убеждаешься, что святой Николай помогает всем, кто прибегает к его помощи. Святитель освоил массу светских профессий: врача и учителя, поисковика и водного спасателя, семейного психолога и бизнес-консультанта.

Чудотворец спасает людские жизни, исцеляет, вразумляет, помогает сдавать экзамены, выводит из лесу, посылает дождь в засуху, решает вопросы бизнеса, чинит сломанные машины, защищает младенцев и престарелых, помогает восторжествовать справедливости, оживает на иконах и являет множество других чудес.

Галина Банникова, Одесса, Украина.

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ СПАС МОЮ БАБУШКУ

Во время войны бабушка ходила за речку воровать дрова. Как-то раз набрала бабушка дров, а тут сторожа. Она испугалась и поплыла через речку с дровами. Стала тонуть.

И вдруг над речкой появилось облако. А на нем – дедушка стоит и говорит ей: «Раба Божия Анастасия, бросай дрова и плыви». Спасшись, бабушка пошла в церковь и узнала этого дедушку на иконах. Это был Николай Чудотворец.

Прожила она 84 года и умерла от старости. Всю жизнь никаким серьезным заболеванием не болела, даже 40 соток огорода обрабатывала одна.

Виктория Сиденко (Руденко), Херсон, Украина.

ДВАЖДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ СВЯТОЙ НИКОЛАЙ СОТВОРИЛ ЧУДО

В первый раз – в 1994 году, когда заболел мой старший сын. У него две недели держалась температура + 40, а врачи не могли установить диагноз. Я лежала с ребёнком в больнице на стационаре и попросила маму, чтобы она сходила в церковь, обратилась за помощью к Богу.

Это было 18 декабря. В церкви ей ответили: «Вы пришли вовремя, завтра большой праздник – Святителя Николая Чудотворца, он покровитель маленьких деток. Пусть придет мама с больным ребёнком. Они должны отстоять службу, ребёнку нужно причаститься. Бог вам поможет, и Святитель Николай сотворит чудо!».

Не сообщив заведующему отделением, мы пошли в церковь, и нас искала вся больница. Я очень переживала, что нас будут ругать, а в церкви сказали: «Бог не позволит, чтобы вас ругали, дождитесь конца службы». Кстати, заведующий отделением больницы сказал после всего: «Может, и правильно Вы поступили…»

На следующий день нас перевели в другую больницу, установили диагноз. Бог привел нас к знающим докторам. И моего ребеночка удалось вылечить без оперативного вмешательства.

А второе чудо было, когда мой муж бросил пить.

До этого он просто убивал меня своими пьянками и запоями. Как-то даже на Пасху пошёл со мной в церковь пьяный. Мне было очень стыдно за него перед людьми и перед Богом. Я встала перед иконой Святого Николая и в сердцах произнесла: «Святитель Николай, ты творишь чудеса, ты для меня уже сотворил чудо, отведи мужа моего от пьянства! Сделай чудо! Спаси его душу грешную! Помоги мне!».

И вот уже с 1996 г. мы живём в любви, согласии, достатке. А с этим пороком покончено, я надеюсь, навсегда!

С тех пор боготворю, почитаю и преклоняюсь перед Святителем Николаем, и всегда разговариваю с ним, как с живым. Я знаю – он слышит меня и всегда мне поможет.

Екатерина Дмитриева, Москва, Россия.



ЧУДОМ ОБОШЛИСЬ БЕЗ ОПЕРАЦИИ

Чудом обошлись без операции, на которой настаивал хирург одного очень известного в Москве института...

Из-за несчастного случая сын получил травму – вдавленный оскольчатый перелом над правым глазом. Врач сказал, что необходима срочная операция, иначе глаз можно потерять! Во время операции должны были снять кожу до бровей, удалить осколки раздробленной кости и поставить на это место металлическую пластину. А сыну тогда было 16 лет, он учился в выпускном 11-м классе.

Меня очень удивило, что хирург экстренной госпитализации не планировал. Он лишь предложил принести справку об отсутствии инфекций, но стартовую сумму 60 тыс. руб. предложил заплатить сразу.

Я решила показать сына нейрохирургу института им. Склифосовского. Перед отъездом из дома просила: «Святый угодниче Божий Николае, помоги рабам Божиим Алексию и Екатерине!»

Когда мы приехали в институт, к нам из операционного блока пришел вместе с офтальмологом нейрохирург Николай Дмитриевич. Они посмотрели все снимки томографа и сказали, что операцию делать не нужно. Кость зарастет, будет небольшая впадинка – угрозы для глаза нет. Мы попрощались и со спокойной душой поехали домой.

Вот такое чудо подарил нам, недостойным и грешным рабам Божиим, Господь Спаситель мира и святитель Николай Чудотворец! В храме я заказала благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, святителю Николаю Чудотворцу и Казанской иконе Божией Матери.

Виктория Максимова, Самара, Россия.

ВЕРЮ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

5 сентября у моей мамы случился обширный инфаркт… А где-то за 4 дня до этого ей приснился Николай Чудотворец, который сказал: «Всё будет хорошо, будешь жить». Мама выжила, но врачи пугают, что прогноз плохой, что слишком большой рубец.

Я очень переживаю, но верю в лучшее, ведь святой Николай сказал, что всё будет хорошо.

Лола, Скотсдейл, США.

ЕГО ПОМОЩЬ БЫСТРА И УДИВИТЕЛЬНА

Он и строг, и милостив одновременно. Из угла, где горит лампадка, Николай внимательно смотрит и на простолюдина, и на толстосума. В каждом храме есть его образ, и даже если мы больше никого из святых не знаем, то, увидев Николая, сразу чувствуем себя в храме как дома.

Ольга, Курск, Россия

«ЕСЛИ БОГ ЕСТЬ, ПУСТЬ ТВОЯ ИКОНА ЗАКРОЕТ ГЛАЗА»

Моя дочь училась в девятом классе. Класс у них был очень неугомонный. К ним в класс стала наведываться инспектор по делам несовершеннолетних, она издевалась, била и унижала детей.

Сами понимаете, преступление милиции не докажешь. Я очень переживала и взмолилась Николушке: «Помоги, Бога ради, избавится от нее, на тебя лишь надеюсь».

Прошло совсем немного времени. Как-то наведалась снова эта инспекторша в класс, но на этот раз избила она девочку, у которой был отец омоновцем. Он написал на нее заявление.

Инспекторшу с позором выгнали, и тех пор все стало хорошо. И я еще раз убедилась, что Николай Угодник помогает детям.

Еще одна история. Было у меня время – сильно ослабела вера в Бога. Все казалось в черном свете, и казалось, выхода уже не будет. В это время я стала читать про чудеса. А до этого я часто просила Николушку, он был моим самым почитаемым святым. Как-то раз решила я в церковь больше не ходить, Богу не молиться. Но у Бога свой промысел.

Однажды я все-таки решила сходить в церковь и исповедаться. В тот 2010 год стояло очень засушливое лето, заодно я решила попросить у Бога дождь. Зашла в церковь и встала напротив иконы Николушки. Стою и мысленно с ним разговариваю. Объясняю, что вера ослабла, сил нет. И тут я говорю Николушке: «Если Бог есть, пусть твоя икона закроет глаза». В этот же миг лик Чудотворца оживает, и он закрывает глаза. Он засмеялся по-доброму, а икона начала переливаться золотистыми красками. И через мгновение стала прежней.

А ночью пошел проливной дождь. Так я своими глазами увидела чудеса. И больше я не сомневалась, что Бог существует.

Дмитрий Рябинин, Железногорск, Россия.

БЛАГОДАРЯ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ Я БРОСИЛ НАРКОТИКИ

Моя история, связанная с Николаем Чудотворцем, очень длинная, расскажу вкратце. Я бросил наркотики благодаря угоднику Божьему. Три с лишним года с 19 декабря даже сигареты не курю. Могу сказать – видел его, но на тот момент его не знал. Слава Богу и его угоднику Николаю!

Татьяна Якутина, Кодинск, Россия.

ОН НАШ СЕМЕЙНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Николаю Угоднику мы очень обязаны! Благодаря ему, все наши семейные проблемы разрешаются благополучно. Он наш семейный покровитель и заступник. Мы с мужем обвенчались 22 мая 2005 года.

Татьяна Лучшева, Майкоп, Россия

ПОМОГ ВЫЙТИ ИЗ ЛЕСУ

Мы с подругой пошли в лес и заблудились. Было это в горах в ноябре месяце, дни холодные и короткие. Весь день блуждали, как оказалось, по кругу, голодные и без капли воды, ноги стерли. Сил идти больше не было, началась истерика. Все попытки найти хоть какой-нибудь спуск закончились тем, что мы проваливались по пояс в глубокий провал. Очень страшно!

Чудом пробрались на отвесный обрыв, далеко внизу бурлила река, но спуска и там не было. Тем же путем пошли обратно. Стало темнеть и холодать, шакалы завыли…

Мне было так страшно и так хотелось домой… Я в слезах упала на колени и стала просить, чтобы Святой Николай Чудотворец показал мне дорогу домой.

Вдруг я сказала подруге, что теперь я ее поведу, и пошла, как я тогда думала, куда глаза глядят, в первую попавшуюся сторону. Шли мы минут десять, когда в просвете между деревьями замелькала дорога, осталось только найти спуск. Собрав силы, в скором времени мы его нашли. Он был очень крутой, пришлось катиться, попадая в крапиву и колючки. Но мы выбрались.

Я после этого случая еще долго отходила, но поняла навсегда, что спасение произошло только благодаря Николаю Чудотворцу.

Татьяна, поселок Часов Яр, Украина.

ВЫМОЛИЛА ГРЕХ

Вымолила двоих деток, вымолила грех, который совершила по большей глупости… Николай Угодник все прощает, главное – искренне просить.

Татьяна Власенко, Херсон, Украина.

ЧИТАЙТЕ АКАФИСТ СВЯТОМУ НИКОЛАЮ

Когда не можете решить, как правильно поступить, принять какое то решение, будь то быт, семья или здоровье – читайте акафист Святителю Николаю. Зачастую приходит правильное решение. Вообще, очень большая помощь подается больным с Божьей помощью при чтении акафиста.

Валентина Горнякова, Сокол, Россия.

ВНУК УСПЕШНО СДАЛ ЭКЗАМЕН

Внук сдавал летнюю сессию в вузе. Все экзамены сдал успешно, а на одном дело застопорилось. Преподаватель сказала, что не сдавшие будут сдавать осенью. Студенты расстроились. Все, кроме внука, разъехались по домам, и он вечером звонит печальный и сообщает, что дня через три тоже приедет.

После его звонка я стала молиться Святителю Николаю Чудотворцу, просить со слезами, чтобы как-то всё устроилось. Ведь в должниках-то тяжело ходить. Через день – звонок от внука. Преподаватель решила всё-таки дать должникам шанс пересдать, но все уже уехали, кроме моего внука. Он сдал экзамен успешно.

Анна Савченко

СВЯТОЙ УГОДНИК УБЕРЕГ ОТ АБОРТА

Святителя Николая почитаю с самого детства, мне много о нем рассказывали моя прабабушка и бабуля. И лет с 6–7 я часто обращалась к нему за помощью. И давно для себя решила, что если будет у меня сын, обязательно назову Николай.

Так получилось, что в 2002 году встречалась с парнем, и забеременела. Парень испугался, решились пойти на аборт.

Получив направление на аборт, я вначале не обратила внимания, а потом оказалось, что он назначен на 19 декабря. Меня как током прошибло.

Три дня я молилась, стоя на коленях, Николаю Угоднику, что допустила такую мысль. Рассказала маме, решили, что родим и сами справимся. А 18 декабря парень мне сделал предложение, и 19 декабря вместо аборта я встала на учет.

У меня родился мальчик – Коля. Его папа был только рад такому имени, потому что его лучших друзей зовут Николаями. К сожалению, наш брак распался… Сейчас молю Святителя Николая, чтобы он помог нам в решении наших проблем.

Григорий Платонов, Краснодар – Приморско-Ахтарск, Россия.

РЕШИЛ ПРОБЛЕМЫ В БИЗНЕСЕ

Были проблемы в бизнесе, я на коленях молил Господа и Николу, на следующий день была сделка! Сейчас все налаживается.

Ольга Пугина, Россия, Арзамасский район.

СВЯТОЙ УГОДНИК ПОЧИНИЛ МАШИНУ

У моей подруги умерла бабушка. После похорон и поминального обеда мы решили съездить на родник, окунуться в святую воду. Мы ехали на своей машине, у нас никогда с ней проблем не было, ни разу нигде не останавливались поломанными, но в этот раз машина остановилась на середине пути и не заводилась. Муж звонил всем своим друзьям, но те никто не могли приехать, долго не могли найти причину поломки.

Тут я в кошельке с правами нашла молитву Николаю Чудотворцу для водителей. Не успела дочитать ее, как машина завелась, и мы благополучно съездили на родник. Слава Богу и Николаю Чудотворцу за все!

Марина, станция Дондуковская, Россия.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ВЫВЕЛ ИЗ КОМЫ РЕБЕНКА

Два года тому назад у меня заболела доченька. Буквально за несколько часов ей стало плохо, и она впала в кому. В больнице мне сказали, что ребенок может умереть…

Сидя в больнице, я молилась Николаю Чудотворцу, и он моей доченьке помог. Теперь я в трудную минуту всегда обращаюсь к нему, и мне сразу становится легче на душе.

Антонина Баронова, Котельники, Люберецкий район, Россия.

СПОДОБИЛ ХВОРАЮЩИХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИЧАСТИТЬСЯ

В мае 2005 года мы ехали после праздничной службы навещать крестницу Катю в больнице. Девочке тогда было 5 лет, она находилась в отделении нейрохирургии после операции на позвоночнике.

Вдруг пришла мысль: как же малышке в праздник причаститься? Тогда я попросила Николая Угодника, чтобы и Кате побывать на Святой Трапезе в честь праздника, хоть это и казалось невозможным.

А когда приехали в больницу, ее мама сказала, что Катю причастил священник из соседней палаты. Священник приехал на обследование издалека, и я подумала, откуда же у него причастие? Мама Кати рассказала, что у него были какие-то маленькие крошечки, и он всех младенцев причастил, положил крошечку на пустышку, и им в ротик дал. То есть у него были с собой Святые Дары. Вот это чудо!

Галина Ермоленко, Можайск, Россия.

ПОМОГ ОТЫСКАТЬ ДОКУМЕНТЫ

В этом году мой муж оформлял документы на пенсию. И случилось так, что мы не могли найти дома его трудовую книжку. Все в доме обыскали – нет книжки. Это было катастрофой для всей нашей семьи.

И вот я в рыданиях обратилась с молитвой к Николаю Угоднику. В тот же день, спустя некоторое время, я спокойно стала перелистывать все документы в доме, и к моему великому удивлению и счастью – трудовая книжка пребывала в кожаном переплете Почетной грамоты от правительства Московской области. Вот какие чудеса идут от молитвы Николая Чудотворца! Храни вас всех Господь!

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».



