Скончался видный иерарх Сербской Православной Церкви

Вчера в епископской резиденции в Кралево (Сербия) скончался известный литургист епископ Жичский Хризостом (Столич), сообщает Седмица.ru со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Епископ Хризостом (в миру Йован Столич) родился в 1939 г. в с. Рума, здесь же он получил начальное и среднее образование. После в монастыре Дечани принял монашеский постриг и был рукоположен во диакона и во иерея. В 1966 г. он был направлен в США на обучение в Богословской академии Пресвятой Троицы в Джонданвилле, специализировался на литургике. По окончании академии служил в сербских православных храмах в Чикаго и его окрестностях. Затем 20 лет прожил в сербском монастыре Хиландар на Афоне, где Константинопольским Патриархом Димитрием был возведен в сан архимандрита. Дважды он был первым епистатом (протом) Святой Горы Афон. В Хиландарском монастыре будущий владыка Хризостом исполнял послушание библиотекаря. Результатом его работы в монастырской библиотеке стала книга «О святости» (Светачник), также он написал вступление к изданию сербского перевода Литургии св. ап. Иакова.

Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви на заседании, которое прошло с 14 по 24 мая 1988 г. в Белграде, определил быть архимандриту Хризостому епископом Западноамериканским. В 1992 г., когда был избран епископом Банатским. Во время управления Банатской епархией он восстановил епископскую резиденцию, несколько храмов, основал монастырь Средиште близ Вршаца и активную развивал издательскую деятельность в епархии.

В 2003 г. он был избран на Жичскую кафедру. Им был возведён новый епархиальный центр в Кралево, восстановлено несколько монастырей, освящено множество новых храмов. Трудами владыки вновь стал выходить епархиальный журнал «Жичский благовестник», было основано епархиальное издательство.

Много лет владыка Хризостом был редактором официального печатного органа Сербской Патриархии календаря «Церковь». Он входил в состав Комиссии Архиерейского Синода по подготовке издания Служебника, Сербляка и других богослужебных книг. Подготовил переводы на сербский язык Евангелия, Апостола, Архиерейского чиновника и всех 12 томов служебных Миней.