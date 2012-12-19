В храмах РПЦЗ за богослужением будут поминать членов царской семьи

В год празднования 400-летия Дома Романовых во всех монастырях и храмах Русской Православной Церкви Заграницей будут поминать за богослужением Царственных Страстотерпцев. Такое решение было принято на заседании Архиерейского Синода Зарубежной Церкви, которое состоялось 10 декабря в Нью-Йорке, сообщает Православие.Ru.

Синод постановил перед целованием креста на Божественной литургии в Неделю первую Великого поста во всех храмах Русской Зарубежной Церкви провозгласить «Вечную память» благоверным Царям и Царицам из Дома Романовых и «всем иже от рода всероссийского царственного дома» по чину, указанному в Чине Православия, также поминовение Царственных Страстотерпцев будет совершаться начиная с 1/14 января и до конца 2013 года на отпустах богослужений по следующей формуле: «святых благоверных Страстотерпцев: Царя-мученика Николая, Царицы Александры, Царевича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии; святыя преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и иже с ними убиенных».

Общецерковное празднование 400-летия Дома Романовых состоится в Свято-Троицком соборе в Торонто (Канада) с 5 по 8 сентября 2013 г., к нему будут приурочены съезд русской православной общественности и очередное заседание Архиерейского Синода.

Наряду с этим, по предложению архиепископа Кливлендского Петра, решено «молитвенно отметить 200-летие победы над Наполеоном». Для этого всем священникам в неделю перед Рождеством надлежит поминать на литургиях «благоверного государя Александра Павловича и всех православных вождей и воинов, за Веру, Царя и Отечество живот положивших», говорится в постановлении Синода.

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