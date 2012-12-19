УПЦ просит милицию и власти Киева убрать с улиц саентологов

Представители Всеукраинского апологетического центра Иоанна Златоуста, действующего под опекунством епископа УПЦ Ионы (Черепанова), председателя Синодального отдела по делам молодежи, написали обращение к председателю КГГА Александру Попову, прокурору Киева Анатолию Мельнику и начальнику милиции Киева генерал-лейтенанту Алексею Крикуну с призывом прекратить деятельность религиозной общины сайентологов, сообщает РИСУ со ссылкой на портал "Религия в Украине".

"На улице Крещатик, 12 постоянно агитируют сектанты. Их название «Церковь саентологии», - говорится в обращении миссионеров УПЦ. – Представители «Церкви саентологии», в противоречие требованиям ст.ст.160, 160-2 Кодекса Украины об Административных Правонарушениях, занимаются незаконной торговой деятельностью".

Кроме того, отмечается в обращении, "одновременно при осуществлении незаконной торговой деятельности представители «Церкви саентологии» проводят на месте агитацию и вербовку людей с приглашением в секту, что приводит к нарушению установленного порядка о проведении собрания (ст. 185-1 КУоАП)".

Подобную деятельность представители Всеукраинского апологетического центра Иоанна Златоуста расценивают "как публичное мероприятие, которое в обязательном порядке подлежит соответствующей регистрации в соответствующих органах с целью обеспечения общественного порядка (ст. 21 Закона Украины «О свободе совести»)".

Поскольку Церковь сайентологов не имеет в Киеве официальной регистрации, миссионеры УПЦ "просят прекратить деятельность незарегистрированной религиозной общины".