Схиархимандрит Иона: Рая на земле не будет, держитесь правой веры

18 декабря отошел ко Господу удивительный старец - отец Иона, монах и духовник Одесского Свято-Успенского монастыря.

Множество людей приезжало в Одессу, чтобы встретится с ним, получить его благословение, спросить совета и попросить помолиться.

Как каждое утро, неподалеку от келии, возле ворот монастыря собирались люди, которых могла быть не одна сотня, в надежде, что он выйдет и побеседует с ними, несмотря на свои болезни и проблемы со здоровьем, которые он испытывал.

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