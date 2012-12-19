Схиархимандрит Иона: Рая на земле не будет, держитесь правой веры
08:21, 19 декабря 2012Православие
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18 декабря отошел ко Господу удивительный старец - отец Иона, монах и духовник Одесского Свято-Успенского монастыря.
Множество людей приезжало в Одессу, чтобы встретится с ним, получить его благословение, спросить совета и попросить помолиться.
Как каждое утро, неподалеку от келии, возле ворот монастыря собирались люди, которых могла быть не одна сотня, в надежде, что он выйдет и побеседует с ними, несмотря на свои болезни и проблемы со здоровьем, которые он испытывал.
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