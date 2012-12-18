Кивалов выразил соболезнование по поводу кончины схиархимандрита Ионы

Народный депутат Сергей Кивалов выразил свои соболезнования по поводу кончины схиархимандрита Ионы.

«С глубокой скорбью восприняли сегодня весть о кончине известного старца, духовника Свято-Успенского патриаршего Одесского мужского монастыря схиархимандрита Ионы (Игнатенко).

Отец Иона был добрым пастырем и мудрым духовником для многих, приходящих к нему за утешением, советом и молитвой. К его мудрым советам прислушивались простые миряне, священнослужители и люди, наделённые государственной властью. Для всех хватало у него любви, внимания и отеческой заботы.

Его ревность и усердие в христианской жизни являли образец для многих православных и снискали ему неподдельную любовь верующих.