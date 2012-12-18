В Одессе умер известный старец - схиархимандрит Иона

На 88-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался духовник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря схиархимандрит Иона (Игнатенко), сообщает прессс-служба Одесской епархии.

Отпевание и погребение духовника состоится в субботу 22 декабря после совершения Божественной литургии в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Заупокойное богослужение совершит митрополит Агафангел.

У знаменитого старца была тяжелая болезнь позвоночника. Ученик преподобного Кукши Одесского был известен далеко за пределами Украины. К нему приезжали верующие со всего бывшего Союза — получить благословение, спросить духовного совета, попросить помолиться. Отец Иона, по словам верующих, также обладал даром исцеления по молитвам ко Господу.

Одесская епархия УПЦ просит молитв об упокоении схиархимандрита Ионы.

*** Отец Иона родился в 1925 году в многодетной семье и был девятым ребенком. Во время Великой Отечественной войны в тылу трудился на оборонном предприятии. В мирное время работал трактористом, шахтером, и на нефтяных промыслах. Ближе к 40 годам заболел туберкулезом. "...А потом вдруг пришел момент, когда он понял, что жить так нельзя и пора душу спасать..." – рассказывал Отец Иона своим прихожанам. Будучи в больнице, и видя, как вокруг умирают, он поклялся Богу, что если Господь его исцелит, то он пойдет в монастырь. И было будущему Старцу видение Пресвятой Богородицы, которая указала ему на Одесский Свято-Успенский монастырь. С тех пор более 40 лет отец Иона находился в монашеском постриге.