УПЦ протестует против рекламных плакатов антихристианской направленности

С благословения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира главе Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Костицкому В.В. направлено письмо с просьбой предпринять все предусмотренные законодательством Украины правовые меры по проявлению кощунства со стороны организаторов семинара «Начало мира».

Как говорится в сообщении официального сайта УПЦ, этот семинар должен быть проведен 21 декабря в музее Ивана Гончара, возле Киево-Печерской Лавры.

В УПЦ подчеркивают, что «судя по изображению на афише (обнаженная девушка, имитирующая распятие) и заявлениям о том, что речь на семинаре пойдет о дохристианских верованиях и обрядах, а также о древних взглядах на историю происхождения мира – семинар направлен на разрушение традиционной морали, а также на провоцирование конфликта на религиозной почве».

