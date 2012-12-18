Нацкомиссия по вопросам защиты морали сделала вывод об игральных картах с изображением храмов

Национальная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали приняла решение об обращении Блаженнейшего Митрополита Владимира по поводу «беспрецедентного проявления кощунства компанией «Укрсувенир», а именно – факта изготовления и распространения в розничной торговой сети игральных карт с изображением храмов города Киева.

Рассмотрев документы и материалы относительно соответствия действующему законодательству и возможности обращения на территории Украины игральных карт под названием «Игральные карты КИЕВ», Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты морали признала, что карты действительно содержат информацию, которая оскорбляет религиозные чувства граждан.

О принятом решении был направлен ответ Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, а также – сообщение Министерству внутренних дел Украины.

Кроме того, комиссия по защите морали направила обращение в Институт политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса, в Институт философии имени Г. С. Сковороды, Национальную Академию художеств, Министерство культуры, Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств Минобразования, а также в Национальную академию правовых наук – с просьбой предоставить свои выводы.

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По заказу «Укрсувенира» изготовлены и распространяются в розничной торговой сети игральные карты с изображением храмов города Киева.

3 декабря этого года Украинская Православная Церковь обратилась к Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали по поводу «беспрецедентного проявления кощунства со стороны компании «Укрсувенир». Письмо за подписью Блаженнейшего Митрополита Владимира было направлено председателю комиссии профессору В. Костицкому.

«Православие в Украине»

