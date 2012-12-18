Анна Герман создаст в ВР группу «За духовность и свободу совести»

17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, особенно почитаемой украинским народом, Блаженнейший Митрополит Владимир в своей резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре принял народного депутата Украины Анну Герман, сообщает официальный сайт УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил Анну Николаевну с праздником и наградил ее орденом святой великомученицы Варвары «за многолетнее усердное служение украинскому народу».

На встрече присутствовали: секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, Полномочный представитель УПЦ в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

Во время встречи стороны обсудили вопрос создания в Верховной Раде новой межфракционной депутатской группы «За духовность и свободу совести».

Блаженнейший Владыка поддержал инициативу народного депутата, отметив, что «деятельность такого парламентского института будет способствовать духовному возрождению украинского общества, обеспечению реализации прав верующих граждан и религиозных организаций, достижению более эффективного сотрудничества между высшей законодательной властью и религиозной общественностью Украины в интересах развития нашего государства на основе высоконравственных евангельских ценностей».

Также Архипастырь поблагодарил Анну Герман за содействие формированию депутатской группы и призвал Божие благословение на дальнейшие труды: «Мы уверены, что Ваши глубокие христианские убеждения, неравнодушие Вашего сердца, понимание того, что только основываясь на духовных принципах, мы сможем дать достойный ответ на современные общественные вызовы, а также Ваш предыдущий опыт как государственного деятеля, открытость к диалогу с церквями и религиозными организациями, будут служить залогом плодотворной деятельности указанной группы».

Напоследок, Анна Николаевна поздравила Митрополита Владимира с наступающим днем святителя Николая и взяла благословение на проведение благотворительной акции в Рождественский сочельник.

