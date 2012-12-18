Патриарх Грузии является самым авторитетным человеком и политиком страны
10:58, 18 декабря 2012Православие
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За духовного лидера - 93%
Католикос-патриарх Илия II является самым авторитетным человеком и популярным политиком Грузии, свидетельствуют данные опроса Национал-демократического института.
В поддержку духовного лидера высказались 93% опрошенных.
80% жителей Грузии отдали свои голоса премьер-министру Бидзине Иванишвили, а президенту Михаилу Саакашвили — лишь 29% респондентов.
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