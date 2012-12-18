Избран новый Патриарх Антиохийской Православной Церкви

Священный Синод Антиохийской Православной Церкви избрал в понедельник нового Патриарха Великой Антиохии и всего Востока, сообщает Православие.Ru со ссылкой на агентство «Ромфея».

158 Предстоятелем Антиохийской Православной Церкви стал Иоанн X (Язиджи), выборы состоялись в Баламандском монастыре в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Блаженнейший Патриарх Иоанн X родился в Сирии в 1955 году. Окончил Православную богословскую семинарию св. преподобного Иоанна Дамаскина в Баламандском монастыре в 1978 г. и богословский факультет Фессалоникийского университета (Греция) в 1983 году.

Рукоположен в диаконский сан в 1979 г., в священнический — в 1983 г. В 1988-1991 гг. и в 2001-2005 гг. занимал должность декана богословского факультета в Баламандской семинарии.

В 1995 г. рукоположен во епископа. С 2001 по 2005 гг. был наместником Баламандского монастыря. В 2008 г. избран митрополитом Западной и Центральной Европы Антиохийского Патриархата.

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