«Господь оставляет этих деток на нас»: у семьи покойного священника появился дом

В день святой Варвары, 17 декабря, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской лавре встретился с семьей покойного священника Олега Погорелова.

Иерей Олег был настоятелем храма в селе Розважев Иванковского района Киевской области. Он ушел из жизни из-за инфаркта в октябре 2012 года. С матушкой остались восемь несовершеннолетних детей, старшему из которых – 14 лет, а младшему – не исполнилось и года.

Митрополит Владимир вручил матушке Галине Погореловой документы на дом, а восьми ребятишкам – сертификаты на ежемесячную денежную помощь в размере 300 грн., которая будет выплачиваться детям до наступления совершеннолетия.

«Это дар от чистого сердца. Мы сочувствуем этим деткам в таком горе... Наш долг – не оставлять эту большую семью, поддерживать их духовно и материально», - отметил Блаженнейший.

Управляющий делами УПЦ архиепископ Бориспольский Антоний подчеркнул: «Спасение – это самая главная цель человеческой жизни. Господь дает жизнь, Господь же ее и забирает. Самое главное, чтобы люди, окружающие нас, и которых мы окружаем, чувствовали, что Господь действует через нас».

Он сообщил, что Украинская Православная Церковь организовала сбор пожертвований для многодетной семьи. Было собрано свыше 30 тыс. грн. и несколько тысяч долларов.

«Слава Богу, что есть такие люди. Пусть Господь дает им милость…», – поблагодарила Блаженнейшего и всех, кто поддержал в горе ее семью, матушка Галина Погорелова.

Она рассказала о том, что ей помогали люди со всех уголков Украины.

«Около недели я почти не отрывалась от телефона, люди звонили в 10 часов ночи», – говорит матушка Галина.

По словам вдовы, в новый дом она планирует переехать с детьми не раньше весны, когда потеплеет. В доме сейчас идет ремонт, он достраивается.

На вопрос о том, в чем их семья нуждается в первую очередь, вдова священника скромно сказала, что у них, «все, слава Богу, есть. И одежда, и еда…».

Матушка рассказала, что звания «матери-героини» у нее нет, и она не видит ничего особенного в рождении 8 детей.

«Каждая женщина должна быть матерью-героиней, у моей мамы было 17 детей. У нас на Закарпатье, а я сама из города Тячева, очень много многодетных семей», – отметила она.

Благочинный Иванковского округа протоиерей Иоанн Токарук в беседе с корреспондентом «УНИАН-Религии» посетовал на социальную незащищенность священников в нашем государстве – на сегодня государственные органы не принимают ко вниманию церковный стаж.

«Я – благочинный благочиния, в котором служил иерей Олег. Когда он умер, мы обратились в Пенсионный фонд за помощью по потере кормильца… И там отказали детям в помощи в связи с тем, что у отца нет трудового стажа. Хотя священник 14 лет был на работе в храме, служил в лоне церкви», - рассказал протоиерей Иоанн.

Вместе с тем, он надеется, что государство все-таки сможет выделить средства для этой многодетной семьи.

«Да, люди помогали, и на карточку деньги перечисляли, и дом, который сегодня подарил Блаженнейший семье, можно отремонтировать на эти средства… Но семье нужно жить и дальше. Женщина с восемью детьми нуждается в постоянной помощи! И накормить, и одежда, которую сегодня подарили, изнашивается… Весной возникнет вопрос: что надеть? Нужны и учебники школьные, и портфели, и ручки, и тетради – это же дети!», - рассказал священник.

Протоиерей Иоанн выразил благодарность "всем людям доброй воли", откликнувшимся на горе семьи Погореловых.

«Наверное, Господь оставляет этих деток на нас, чтобы мы о них заботились», – заключил он.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко сказал, что сегодняшнее событие накануне дня Святого Николая Чудотворца – «символическое и является продолжением всей церковной истории, церковной традиции».

Он заметил, что «как правило, семьи священников – многодетные, в которых матушка – это хранительница домашнего очага. И потеряв кормильца – батюшку, они оказываются перед проблемами»

«Церковь опекает незащищенных своих членов. Даже если вспомнить деяния святых апостолов, то первые диаконы и первое социальное благотворительное служение появилось для заботы о вдовах. Это было во времена святых апостолов, это продолжается и сегодня. Вот и Святой Николай также был защитником детей, и помогал родителям, которые не могли их содержать», - сказал отец Георгий.

В отношении ситуации с социальной незащищенностью священников, Георгий Коваленко выразил сожаление, что Церковь остается один на один с проблемами.

«Очень часто священника, начинающего служение в сельской парафии, встречают несколько стареньких бабушек, старостиха, как правило, – тоже женщина преклонного возраста, пенсионерка, и юридического образования у нее нет, и документы не всегда правильно оформлены», - рассказал он.

По его словам, сегодня в Церкви идет процесс, когда все документы приводятся в надлежащее состояние. Он считает, что Церковь со своей стороны делает все, что может, и надеется, что государство тоже обратит внимание на проблемы, в данном случае – оформление трудового стажа священникам.

«Ведь они же не только члены Церкви, они – граждане нашей державы. И не каждая семья имеет 8 детей, а мы всё слышим, что нужно заботиться о многодетных семьях, нужно и рождаемость повышать», – отметил пресс-секретарь УПЦ.

В заключение отец Георгий выразил надежду, что, государство также примет участие в судьбе этой многодетной семьи.

Ярослава Парака, «УНИАН-Религии»

