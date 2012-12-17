Митрополит Владимир подарил дом многодетной семье покойного священника

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир подарил дом вдове священника, воспитывающей 8 детей.

Как сообщает «УНИАН-Религии», 17 декабря, в день святой великомученицы Варвары, предстоятель Украинской православной церкви в своей резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре вручил сертификат на новый дом семье покойного священника Олега Погорелова, который ушел из жизни в результате инфаркта в октябре 2012 года.

Матушка Галина Погорелова получила документы на дом, а каждый из восьми детей – сертификаты на ежемесячную денежную помощь в размере 300 грн., которая им будет выплачиваться до наступления совершеннолетия детей.

«Это дар от чистого сердца. Мы сочувствуем этим деткам в таком горе... Наш долг – не оставлять эту большую семью, поддерживать их духовно и материально», - сказал митрополит Владимир.

«Слава Богу, что есть такие люди. Пусть Господь дает им милость…», – поблагодарила предстоятеля УПЦ и всех, кто поддержал в горе ее семью, Г.Погорелова.

Протоиерей Олег Погорелов был настоятелем храма в селе Розважев Иванковского района Киевской области. Матушка воспитывает восемь несовершеннолетних детей, старшему из которых – 14 лет, а младшему не исполнилось и года. Бытовые условия - сложные, очень нужны средства на самое необходимое: детскую одежду, продукты, средства для отопления дома.

