Пожар в Десятинном монастыре - повод задуматься: в чем допустили неправду?

"Православие в Украине"

…Тогда на дворе, вроде бы, тоже стоял декабрь. По крайней мере, так утверждает Лаврентьевская летопись: согласно ей, монголы взяли Киев в Николин день – 6 декабря (Юлианского календаря). А Ипатьевская доносит до нас знаменитый рассказ о трагичном финале обороны – разрушении Десятинного храма, воздвигнутого святым Владимиром при Крещении Руси. Псковская Третья летопись датирует взятие Киева 19 ноября. Тем не менее, в исторической памяти разрушение Десятинной церкви часто ассоциируется именно с днем свт. Николая Мирликийского: на руинах воздвигли малую церковь «Николы Десятинного». Из нее в 1500 г. в Минск перенесли почитаемую икону Пресвятой Богородицы…

События 1240-го не были первой трагедией в истории Десятинного храма: в 1169 и 1203 гг. его грабили сами русичи, участвовавшие в княжеских междоусобицах (и не дрогнула рука…).

Десятинный на руинах Десятинки. Законно или нет?

В 2006-м вблизи древних фундаментов был установлен палаточный храм. Вокруг события разразилась полемика: законно или нет?

А если поставить вопрос иначе: законно ли было гражданской власти в 1992-м провоцировать в Церкви раскол? Ведь установка храма-палатки явилась ответом на то, что многие храмы в древнейшей части Киева оказались вне канонического поля. Наивно было ожидать, что православные верующие позволят повторить историю восстановления Златоверхого монастыря, Пирогощи, храма Рождества Христова на Почтовой площади…

В 2007-м палатку сменил деревянный храм, который затем расширили путем пристроек и оштукатурили.

И – новая волна дискуссий: законно, или нет?

Формально – проблемы с законом есть, но вот кто подал пример беззакония? Те, кто пытался «рулить» церковной жизнью извне, и те, кто, «преодолевая последствия тоталитарного прошлого» и объявляя Рождество и Пасху государственными праздниками, медленно и уверенно уничтожают священный облик Киева (имею в виду высотки вокруг Лавры – в частности, и капитализм, сметающий на своем пути все нормы закона об охране памятников – в целом). Стереотипы советской эпохи – «поп-невежда» и «музейщик-безбожник» – сталкивают вокруг возрождения святыни ученых и верующих, хотя подлинные враги Десятинной не те и не другие, а бюрократизм и коррупция, невежество и фарисейство.

Поджог. Чудо

На фоне спиливания крестов и протестов против священнических «мерседесов» в ночь на 16 декабря 2012-го внутренность Десятинной церкви выгорела от рук поджигателя, макушку которого, вместе с нехитрыми манипуляциями по добыванию огня, запечатлела камера наблюдения. Опять – в декабре!..

Уцелевший алтарь

Вспоминается история гонки вооружений: когда накопили достаточно ядерных арсеналов для истребления жизни на земле, последовало внезапное предупреждение – Чернобыль. Чудным образом в роковую ночь 26 апреля 1986-го ветер подул не на Киев, и город не постигла участь 30-километровой зоны.

В чем историческая параллель? В ночь на 16 декабря остался неповрежденным Престол в Алтаре и – в средней части храма – чтимый список иконы, перенесенной в Минск. На этом списке так много привесок, оставленных в благодарность за помощь Царицы Небесной!.. Когда о таких чудесах читаешь в средневековых сказаниях, случается, что имеешь дело не только с фактом, но и с мифологемой. Но против фото, сделанных в первый же день после пожара, ничего не возразишь!

Уцелевшая икона Богородицы

Итак, уцелело самое святое (Престол) и орошенное слезами (чтимый образ). А что сгорело? То, вокруг чего разгорелась распря. А почему разгорелась распря? Потому, что все увлеклись и где-то допустили неправду. Кто-то – превращением святого града в мегаполис. Кто-то – возвращением былого величия православной империи (забыв, что именно империя упрямо низводила Церковь на уровень департамента). Кто-то – знанием, которое надмевает.

Внутри храм сильно пострадал

Повод задуматься: в чем допустили неправду?

В старину на Руси считали, что если свыше было попущено сгореть храму, то нужно внимательно рассмотреть: в чем допустили неправду? Пожар и чудо недавней декабрьской ночи, как и Чернобыль в свое время, могут быть прочтены как знак. Не забыли ли о кротости Христовой? Не нанесли ли друг другу обид, оправдывая себя высокими целями? Не возмечтали ли лишнего о себе? Не увлеклись ли внешним в ущерб внутреннему? Не попрали ли закон и не дали ли иным повод к соблазну?

Случившейся распри могло не быть, если бы в каждом из нас побеждало стремление к Христовой Человечности. Господь попустил беду, но чтобы никто не возомнил поджог «гневом праведным», явил чудо сохранения Престола и Иконы во уверение скептиков. Огонь показал: то, из-за чего вышла распря – непрочно и уязвимо. Основание для благого дела должно быть иным.

Это горе и это чудо могут примирить и вразумить тех, кто еще вчера был прямо или косвенно причастен к противостоянию. Знак – дан. Исправление – за нами.

Арсений Киндеев